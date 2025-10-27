Connect with us

MISS și MISTER Boboc 2025 la Balul Bobocilor de la Liceul Teoretic din Teiuș, cu tema Emisiuni TV. Cine sunt câștigătorii

acum 5 secunde

Liceul Teoretic din Teiuș și-a desemnat elevii care vor purta anul acesta titulatura de Miss și Mister Boboc 2025. Este vorba despre Popa Alexandra care a câștigat titlul de Miss Boboc și Nemeș Alexandru, desemnat Mister Boboc.

De asemenea, titlurile de Miss și Mister Popularitate au fost acordate elevilor Filimon Sara și Bozga Raul. 

Balul a avut loc vineri, 24 octombrie, la Casa de Cultură a oraşului Teiuş, de la ora 17:00. Tema din acest an a fost „Emisiuni TV”.

12 perechi de boboci

La concursul pentru Miss şi Mister Boboc s-au înscris 24 de elevi (12 perechi):

  • Perechea 1 – Bozga Raul 9U și Molnar Mioara 9U
  • Perechea 2 – Obreja David 9U și Bărbat Alexia 9U
  • Perechea 3 – Leca Bogdan 9U și Bozga Raluca 9U
  • Perechea 4 – Mitescu Ciprian 9U și Popa Alexandra 9U
  • Perechea 5 – Bota Robert 9U și Mărcuș Denisa 9U
  • Perechea 6 – Vlăzan Ciprian 9R și Popa Alexandra 9R
  • Perechea 7 – Nemeș Alexandru 9R și Truță Petronela 9R
  • Perechea 8 – Lotreanu Tudor 9R și Cornici Claudia 9R
  • Perechea 9 – Mogan David 9R și Filimon Sara 9U
  • Perechea 10 – Dodoacă Adrian 9U și Dogaru Alexandra 9R
  • Perechea 11 – Cetean Gabriel 9R și Truță Andreea 9R
  • Perechea 12 – Dreghiciu Gabriel 9R și Bocăniciu Delia 9R

Care au fost probele balului

Bobocii au început concursul cu proba de cultură generală, care le-a pus la încercare memoria. După această probă, următoarea a fost o scurtă scenetă inspirată din emisiunea TV aleasă.

Această probă a adus zâmbetul pe faţa spectatorilor, nostalgie, energie pozitivă şi emoţii, punând la încercare abilitățile actoricești ale participanților și ingeniozitatea acestora.

A treia probă a fost proba de îndemânare, destinată atât fetelor, cât și băieților. Această probă a fost cronometrată.

La ultima probă bobocii au avut de identificat prin simțul tactil, fără a privi sau a mirosi, un obiect aflat în cutia din fața lor.

Au existat şi momente artistice, melodii interpretate de solistele Ansamblului Dor Teiușan, Ștefana Juncan, cadru didactic al Școlii Primare din Căpud, împreună cu Maria Borcea, elevă a Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan, iar reprezentațiile Ansamblului folcloric «Dor Teiuşan», emblema orașului Teiuș, au animat publicul.

Miss şi Mister Boboc au fost stabiliţi de un juriu format din elevi ai claselor a XII-a. Cum toţi candidaţii s-au descurcat bine la toate probele, au fost spontani, simpatici, creativi şi au câştigat susţinerea publicului, sarcina celor din juriu nu a fost uşoară.

Pentru stabilirea câștigătorilor premiului de Miss și Mister Popularitate a fost creat un sondaj pe Internet, votul desfăşurându-se în timpul balului, au precizat reprezentanții liceului într-un comunicat de presă.

Ultimele articole pe alba24
