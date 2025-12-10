Mită pentru trecerea în rezervă a unor cadre militare și MAI. Medic cardiolog, trimis în judecată

Un medic cardiolog din cadrul MAI a fost trimis în judecată pentru mită în formă continuată. Direcția Generală Anticorupție (DGA) anunță că doctorița este acuzată că a pretins și primit bani sau foloase necuvenite pentru a da decizii de ”apt limitat”, folosite pentru trecerea în rezervă a unor cadre militare și angajați MAI.

Este vorba despre militari și polițiști din Bihor și județele limitrofe.

Potrivit DGA, în 26 noiembrie, procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a întocmit rechizitoriul și a sesizat instanța competentă, dispunând trimiterea în judecată a unei inculpate. Aceasta este medic cardiolog în cadrul Spitalului Clinic „Avram Iancu” Oradea din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Acuzațiile sunt de luare de mită în formă continuată (10 acte materiale).

Potrivit rechizitoriului, din probele administrate în cauză a rezultat faptul că inculpata, în calitate de medic specialist în cadrul Secției Cardiologie și președinte al Comisiei de expertiză medico-militară, ar fi pretins și primit bani sau alte foloase necuvenite pentru emiterea unor decizii medicale cu mențiunea „apt limitat”, necesare trecerii în rezervă a unor cadre militare și angajați ai Ministerului Afacerilor Interne din județul Bihor și județele limitrofe.

Actele de urmărire penală au fost efectuate de lucrători de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bihor, în baza ordonanțelor de delegare și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

