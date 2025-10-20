Connect with us

Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv de la Mănăstirea Râmeț, aduse la Alba Iulia. Program pentru credincioși

Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Mănăstirea Râmeț sunt aduse, luni, la Alba Iulia, cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Transilvăneni.

În perioada 20-22 octombrie, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia sunt fi așezate spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

„Apostolul moților” s-a remarcat prin activitatea pastoral-misionară pe care a depus-o în special ca duhovnic al Mănăstirii Râmeț. Este considerat ctitorul spiritual al așezământului monahal de la poalele Munților Trascăului, transmit reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe.

Racla cu moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv va fi adusă la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia luni, 20 octombrie, la ora 17.00, și va rămâne spre închinare până miercuri, 22 octombrie, la ora 10.00.

Cine a fost Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv s-a născut la data de 13 octombrie 1924, în județul Buzău. A început activitatea monahală la Mănăstirea Prislop, în iulie 1949. Naș de călugărie a fost Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, sub îndrumarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie (Boca).

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv a ajuns la Mănăstirea Râmeț în primăvara anului 1959, având ca scop dinamizarea viețuirii monahale de aici și întărirea Ortodoxiei românești.

„Apostolul moților” a manifestat o dragoste deosebită pentru studiul teologiei. Sub coordonarea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Cuviosul Dometie a urmat studiile de doctorat la București.

Sfântul Cuvios Dometie a trecut la cele veșnice într-o zi de duminică, la data de 6 iulie 1975, la vârsta de 50 de ani. A fost înmormântat la Mănăstirea Râmeț. În semn de apreciere, acesta a fost numit de către Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae drept „un erou al credinţei, un suflet de mare sfinţenie şi puritate”.

Canonizarea

Cuviosul Dometie cel Milostiv a fost trecut în rândul sfinților în data de 4 februarie 2025, la Catedrala Patriarhală, de sărbătoarea Centenarului Patriarhiei Române. Este cinstit anual la 6 iulie, în ziua trecerii la Domnul.

Ceremonia de deshumare a cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv a fost săvârșită în 18 martie. În 6 iulie 2025, cu ocazia primei prăznuiri, a fost proclamarea locală a canonizării, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț.

De sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni, cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv vor părăsi pentru prima dată Mănăstirea Râmeț, urmând să fie așezate spre închinare la Catedrala arhiepiscopală din vechiul Bălgrad.

