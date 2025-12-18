Modernizarea unei străzi, în zona trecerii la nivel cu calea ferată din Alba Iulia. Acord de asociere între Primărie și CFR

Modernizarea unei străzi, în zona trecerii la nivel cu calea ferată din Alba Iulia. Un nou pas a fost făcut recent în proiectul ce urmărește decongestionarea traficului din zona trecerii la nivel cu calea ferată din Alba Iulia. Proiectul prevede modernizarea unei străzi de pământ, paralelă cu calea ferată, situată între străzile Mărășești și Costache Negruzzi.

Consilierii locali din Alba Iulia au aprobat în ședința din 17 decembrie un proiect privind încheierea acordului de asociere între Primăria Alba Iulia și Compania Națională de Căi Ferate CFR SA pentru implementarea proiectului „Modernizare stradă cuprinsă între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești”.

Pentru realizarea obiectivului de investiții, aflat pe terenul aparținând infrastructurii feroviare administrată de către CNCF CFR SA, a fost necesară încheierea unui acord de asociere între UAT Municipiul Aba Iulia și Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și preluarea în administrare temporară a terenurilor aferente obiectivului de investiții.

Potrivit acordului de asociere, CFR SA va aviza din punct de vedere tehnic studiul de fezabilitate, proiectul tehnic de execuție și oricare alte documentații necesare pregătirii și implementării proiectului și va aproba începerea lucrărilor, în limita competențelor care îi revin în conformitate cu prevederile OUG 12/1998.

Primăria Alba Iulia va elabora documentația de atribuire pentru achiziția publică a supervizării execuției lucrărilor (dacă este cazul).

De asemenea, Primăria Alba Iulia va derula lucrările de execuție pentru implementarea proiectului „Modernizare stradă cuprinsă între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești ”, respectiv:

reabilitarea și modernizarea carosabilului;

îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale;

modernizarea sistemului de iluminat public;

măsuri de siguranță a circulației specifice;

asigurare acces la proprietăți și trotuare;

asigurare canale tehnice pentru curenți slabi, dacă este cazul;

lucrări de protecţie a infrastructurii feroviare, dacă este cazul;

desfășurarea oricăror alte activități ce vor fi necesare pentru implementarea proiectului;

Implementarea proiectului se va realiza exclusiv cu resurse ale Primăriei municipiului Alba Iulia.

Descrierea situației actuale

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 321/2024 s-a aprobat necesitatea și oportunitatea implementării proiectului „Modernizare stradă cuprinsă între str. Costache Negruzzi și strada Mărășești - municipiul Alba Iulia”, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 143/2025 s-a aprobat documentația tehnico-economică, faza SF și indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții.

Prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1774/2025 s-a aprobat modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.448/2023 pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate şi propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru mandatarea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea parteneriatelor şi pentru încheierea protocoalelor de implementare a proiectelor.

Mai apoi, a fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație al CNCF „CFR“ - SA nr. 14/20.11.2025, punctul 8 și a fost încheiat Protocolul de implementare, înregistrat la CNCF CFR SA cu nr. 1/5048/26.11.2025, respectiv la Municipiul Alba Iulia cu nr. 142567/25.11.2025, semnat de reprezentații autorizați ai municipiului Alba Iulia și CNCF CFR-SA;

Ulterior acestor demersuri, pentru implementarea proiectului urmează a se prelua în administrare temporară terenurile aflate în proprietatea statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA pentru implementarea proiectului „Modernizare stradă cuprinsă între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești”.

Împotriva HCL nr. 321/26.09.2024 privind aprobarea necesității și oportunității implementării proiectului propus s-a formulat plângere prealabilă, de către un grup de cetățeni, prin care au solicitat revocarea acestei hotărârii, plângere soluționată prin HCL nr. 406/2024 privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva HCL 321/2024. Prin acțiunea înregistrată sub dosar nr. 45/107/2025, aflat pe rolul Tribunalului Alba, același grup de cetățeni a solicitat următoarele:

anularea HCL nr. 321/26.09.2024 și a HCL nr. 406/2024 și

suspendarea efectelor acestor două hotărâri până la soluționarea pe fond a litigiului privind anularea hotărârilor antemenționate.

Potrivit dispozițiilor art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004 mai întâi a fost supusă dezbaterilor și soluționată cererea de suspendare a hotărârilor de consiliu local și astfel prin Sentința administrativă nr. 332/CAF/2025 a fost respinsă această solicitare de suspendare și a fost menținută această soluție și la instanța de recurs, ca urmare a respingerii căii de atac a recursului, prin Decizia nr. 516/2025.

În ceea ce privește fondul dedus judecății, respectiv anularea HCL nr. 321/26.09.2024 și a HCL nr. 406/2024 cauza se află încă pe rolul Tribunalului Alba, având următorul termen de judecată în data de 26 martie 2026.

