Polițiștii din Mogoș au mers pe jos 2 km, prin zăpadă, pentru a-i duce medicamente vitale unui bărbat rămas izolat

Există momente în care munca unui polițist depășește cu mult rutina patrulărilor și a rapoartelor. Sunt misiuni care nu se măsoară în kilometri parcurși cu autospecialele, ci în pași făcuți cu greu prin zăpadă, în frig, pentru oameni care au nevoie de ajutor.

Reprezentanții IPJ Alba au prezentat vineri o astfel de misiune, cea a polițiștilor de la Postul de Poliție din Mogoș, care au mers pe jos 2 kilometri, prin zăpadă de peste 50 de centimetri, pentru a-i duce medicamente și alimente singurului cetățean al satului Onești, rămas izolat din cauza ninsorilor abundente.

În cursul zilei de joi, 8 ianuarie, Polițiștii Postului de Poliție Mogoș au fost sesizați cu privire la faptul că, singurul cetățean al satului Oncești, este izolat din cauza zăpezii și are nevoie de medicamentele de tensiune, care îi sunt indispensabile.

„Pe o distanță de aproximativ 2 kilometri de mers pe jos și prin zăpada care măsoară peste 50 de centimetri, misiunea colegilor noștri nu a fost deloc ușoară, dar dorința de a acorda sprijin a învins.

Polițiștii au ajuns la locuința bărbatului cu medicamentele necesare, dar și cu câteva alimente, care îi vor fi de folos.

Drumul se oprește, misiunea noastră, nu”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

