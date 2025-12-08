Connect with us

Eveniment

Modificări importante privind taxarea rutieră, în 2026. Vehiculele de transport marfă vor trece la un sistem de plată pe kilometru

Publicat

acum O oră

În 2026 vor intra în vigoare modificări importante privind taxarea rutieră: vehiculele de transport marfă vor trece la un sistem de plată pe kilometru. 

Schimbările vin după un proces de modernizare cerut la nivel european.

Un nou model de taxare pentru vehiculele grele

Începând din 1 iulie 2026, vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone vor fi taxate printr-un sistem electronic bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale, potrivit unui ordin al ministrului transporturilor.

Mecanismul este cunoscut în documentele oficiale drept TollRo și reprezintă trecerea de la rovinieta fixă la un model „pay per use”, folosit deja în multe state europene.

Tariful unitar reprezintă tariful de trecere (TollRo) pe unitatea de kilometru aplicat pe domeniul SETRE România, stabilit în funcție de categoria de drum și de parametrii de clasificare ai vehiculului conform datelor înscrise în documentele de înmatriculare ale acestuia, respectiv:

  • a) masa totală maximă autorizată (MTMA);
  • b) încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO).

Tariful unitar cuprinde un tarif de utilizare a infrastructurii și un tarif bazat pe costuri externe care au la bază principiile recuperării costurilor infrastructurii și cele legate de poluarea atmosferică generată de trafic.

Tariful unitar pentru clasele de emisii poluante EURO V-IV este tariful unitar corespunzător clasei de emisii poluante EURO VI, majorat cu 15%, iar tariful unitar pentru clasele de emisii poluante EURO III-0 este tariful corespunzător clasei de emisii poluante EURO VI, majorat cu 30%.

Tariful unitar pentru un vehicul nu poate depăși cu mai mult de 100% tariful pentru vehiculul echivalent care respectă cele mai stricte standarde de emisii Euro.

Nivelul tarifului unitar și categoriile de vehicule grele

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone:

  • Autostrăzi și drumuri expres:
    • EURO VI – 0,17 lei/km, cu TVA inclus
    • EURO V – IV – 0,19 lei/km, cu TVA inclus
    • EURO III – 0 – 0,22 lei/km, cu TVA inclus
  • Drumuri naționale:
    • EURO VI – 0,08 lei/km, cu TVA inclus
      EURO V – IV – 0,10 lei/km, cu TVA inclus
      EURO III – 0 – 0,11 lei/km, cu TVA inclus

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică de 12,0 tone:

  • Autostrăzi și drumuri expres:
    • EURO VI – 0,29 lei/km, cu TVA inclus
    • EURO V – IV – 0,33 lei/km, cu TVA inclus
    • EURO III – 0 – 0,37 lei/km, cu TVA inclus
  • Drumuri naționale:
    • EURO VI – 0,14 lei/km, cu TVA inclus
      EURO V – IV – 0,16 lei/km, cu TVA inclus
      EURO III – 0 – 0,19 lei/km, cu TVA inclus

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone:

  • Autostrăzi și drumuri expres:
    • EURO VI – 0,48 lei/km, cu TVA inclus
    • EURO V – IV – 0,55 lei/km, cu TVA inclus
    • EURO III – 0 – 0,62 lei/km, cu TVA inclus
  • Drumuri naționale:
    • EURO VI – 0,24 lei/km, cu TVA inclus
      EURO V – IV – 0,28 lei/km, cu TVA inclus
      EURO III – 0 – 0,31 lei/km, cu TVA inclus

Schimbarea urmărește alinierea României la regulile europene privind taxarea rutieră și presupune o corelare între distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul real de emisii poluante.

Sistemul va funcționa pe baza unei platforme electronice administrate de autorități, iar transportatorii vor avea obligația utilizării unui dispozitiv de bord sau a unei metode de înregistrare recunoscute oficial. Distanța va fi calculată automat, iar suma datorată va fi determinată în funcție de clasa de emisii și de categoria vehiculului.

Transportatorii vor trebui să își adapteze modul de calcul al costurilor, întrucât modelul pe kilometru poate duce la variații semnificative în funcție de rutele utilizate și de tipul flotei.

Implementarea noilor reguli ar trebui să ducă la o taxare mai transparentă, corelată cu impactul real asupra infrastructurii și mediului, dar și la o mai bună monitorizare a traficului greu pe drumurile naționale.

Schimbări pe șoselele europene în 2026 pentru șoferii de camion

Începând cu 2026, industria transporturilor din Europa se va confrunta cu modificări semnificative în reglementările rutiere.

Mai multe state membre ale Uniunii Europene, împreună cu Regatul Unit, vor introduce sancțiuni mult mai dure pentru șoferii de camion.

Scopul acestor măsuri este creșterea securității rutiere și aplicarea unui principiu de toleranță zero pentru abaterile grave.

Sancțiuni record în UE pentru încălcări majore ale legislației rutiere

Noile reglementări vizează descurajarea comportamentelor cu risc ridicat. Au fost stabilite astfel amenzi importante, care pot ajunge la mii de euro.

Exemple:

Țara – infracțiunea – sancțiunea – penalizări suplimentare

  • Italia – depășirea vitezei cu peste 60 km/h – până la 3.382 de euro – suspendarea permisului
  • Franța – conducere sub influența alcoolului (>0,8 g/l) – până la 4.500 de euro – până la 2 ani de închisoare
  • Germania – manipularea tahografului (operator) – până la 750 de euro – sancțiune complementară pentru șofer (250 euro)
  • Spania – utilizare telefon mobil – până la 500 de euro – 6 puncte de penalizare
  • Olanda – utilizare telefon mobil – 440 de euro – monitorizare intensivă prin camere automate
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 2 minute

Ce datorie publică are România pe cap de român: Procentul din PIB a ajuns la o valoare RECORD
Economieacum 16 minute

Noi reguli pentru internship: mai multe contracte permise și zile de odihnă plătite. Lege promulgată
Evenimentacum 32 de minute

VIDEO: Solistul Paul Berghean din Sebeș a lansat o reinterpretare modernă a colindului „Vin colindătorii”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Administrațieacum 8 ore

Scandalul microbuzelor electrice supraevaluate: Pîslaru sesizează Parchetul European. Mai multe mașini au ajuns în județul Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 minute

Ce datorie publică are România pe cap de român: Procentul din PIB a ajuns la o valoare RECORD
Economieacum 16 minute

Noi reguli pentru internship: mai multe contracte permise și zile de odihnă plătite. Lege promulgată
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Senat în forma inițială. Obiecțiile președintelui Nicușor Dan, respinse
Administrațieacum 2 zile

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum 4 ore

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum 5 ore

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 15 ore

Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2024: Energia stelelor ne invită la reflecție și la pregătiri pentru finalul de an
Evenimentacum o zi

O gustare obișnuită îmbunătățește memoria și funcțiile creierului. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 6 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o săptămână

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 5 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie
Educațieacum 2 zile

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Mai mult din Educatie