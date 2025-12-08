Modificări importante privind taxarea rutieră, în 2026. Vehiculele de transport marfă vor trece la un sistem de plată pe kilometru

În 2026 vor intra în vigoare modificări importante privind taxarea rutieră: vehiculele de transport marfă vor trece la un sistem de plată pe kilometru.

Schimbările vin după un proces de modernizare cerut la nivel european.

Un nou model de taxare pentru vehiculele grele

Începând din 1 iulie 2026, vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone vor fi taxate printr-un sistem electronic bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale, potrivit unui ordin al ministrului transporturilor.

Mecanismul este cunoscut în documentele oficiale drept TollRo și reprezintă trecerea de la rovinieta fixă la un model „pay per use”, folosit deja în multe state europene.

Tariful unitar reprezintă tariful de trecere (TollRo) pe unitatea de kilometru aplicat pe domeniul SETRE România, stabilit în funcție de categoria de drum și de parametrii de clasificare ai vehiculului conform datelor înscrise în documentele de înmatriculare ale acestuia, respectiv:

a) masa totală maximă autorizată (MTMA);

b) încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO).

Tariful unitar cuprinde un tarif de utilizare a infrastructurii și un tarif bazat pe costuri externe care au la bază principiile recuperării costurilor infrastructurii și cele legate de poluarea atmosferică generată de trafic.

Tariful unitar pentru clasele de emisii poluante EURO V-IV este tariful unitar corespunzător clasei de emisii poluante EURO VI, majorat cu 15%, iar tariful unitar pentru clasele de emisii poluante EURO III-0 este tariful corespunzător clasei de emisii poluante EURO VI, majorat cu 30%.

Tariful unitar pentru un vehicul nu poate depăși cu mai mult de 100% tariful pentru vehiculul echivalent care respectă cele mai stricte standarde de emisii Euro.

Nivelul tarifului unitar și categoriile de vehicule grele

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone:

Autostrăzi și drumuri expres: EURO VI – 0,17 lei/km , cu TVA inclus EURO V – IV – 0,19 lei/km , cu TVA inclus EURO III – 0 – 0,22 lei/km , cu TVA inclus

Drumuri naționale: EURO VI – 0,08 lei/km , cu TVA inclus

EURO V – IV – 0,10 lei/km , cu TVA inclus

EURO III – 0 – 0,11 lei/km , cu TVA inclus



Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică de 12,0 tone:

Autostrăzi și drumuri expres: EURO VI – 0,29 lei/km , cu TVA inclus EURO V – IV – 0,33 lei/km , cu TVA inclus EURO III – 0 – 0,37 lei/km , cu TVA inclus

Drumuri naționale: EURO VI – 0,14 lei/km , cu TVA inclus

EURO V – IV – 0,16 lei/km , cu TVA inclus

EURO III – 0 – 0,19 lei/km , cu TVA inclus



Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone:

Autostrăzi și drumuri expres: EURO VI – 0,48 lei/km , cu TVA inclus EURO V – IV – 0,55 lei/km , cu TVA inclus EURO III – 0 – 0,62 lei/km , cu TVA inclus

Drumuri naționale: EURO VI – 0,24 lei/km , cu TVA inclus

EURO V – IV – 0,28 lei/km , cu TVA inclus

EURO III – 0 – 0,31 lei/km , cu TVA inclus



Schimbarea urmărește alinierea României la regulile europene privind taxarea rutieră și presupune o corelare între distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul real de emisii poluante.

Sistemul va funcționa pe baza unei platforme electronice administrate de autorități, iar transportatorii vor avea obligația utilizării unui dispozitiv de bord sau a unei metode de înregistrare recunoscute oficial. Distanța va fi calculată automat, iar suma datorată va fi determinată în funcție de clasa de emisii și de categoria vehiculului.

Transportatorii vor trebui să își adapteze modul de calcul al costurilor, întrucât modelul pe kilometru poate duce la variații semnificative în funcție de rutele utilizate și de tipul flotei.

Implementarea noilor reguli ar trebui să ducă la o taxare mai transparentă, corelată cu impactul real asupra infrastructurii și mediului, dar și la o mai bună monitorizare a traficului greu pe drumurile naționale.

Schimbări pe șoselele europene în 2026 pentru șoferii de camion

Începând cu 2026, industria transporturilor din Europa se va confrunta cu modificări semnificative în reglementările rutiere.

Mai multe state membre ale Uniunii Europene, împreună cu Regatul Unit, vor introduce sancțiuni mult mai dure pentru șoferii de camion.

Scopul acestor măsuri este creșterea securității rutiere și aplicarea unui principiu de toleranță zero pentru abaterile grave.

Sancțiuni record în UE pentru încălcări majore ale legislației rutiere

Noile reglementări vizează descurajarea comportamentelor cu risc ridicat. Au fost stabilite astfel amenzi importante, care pot ajunge la mii de euro.

Exemple:

Țara – infracțiunea – sancțiunea – penalizări suplimentare

Italia – depășirea vitezei cu peste 60 km/h – până la 3.382 de euro – suspendarea permisului

Franța – conducere sub influența alcoolului (>0,8 g/l) – până la 4.500 de euro – până la 2 ani de închisoare

Germania – manipularea tahografului (operator) – până la 750 de euro – sancțiune complementară pentru șofer (250 euro)

Spania – utilizare telefon mobil – până la 500 de euro – 6 puncte de penalizare

Olanda – utilizare telefon mobil – 440 de euro – monitorizare intensivă prin camere automate

