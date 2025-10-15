Connect with us

Modificări în Codul Muncii, cerute de sindicate: angajatorii nu vor mai putea schimba unilateral contractele

Sindicatele propun ca angajatorul să nu poată schimba unilateral elementele esențiale ale raportului de muncă. De asemenea, norma de muncă să fie stabilită, la negocierea contractului colectiv de muncă, cu salariații sau cu organizația sindicală.

Este vorba despre amendamente la proiectul de modificare a Codului Muncii, propuse de Blocul Național Sindical (BNS), prin reprezentanții săi în Consiliul Economic și Social (CES).

BNS a formulat un amendament privind introducerea unei prevederi similare și pentru norma de muncă (art. 132), stabilită de comun acord cu salariații sau cu organizația sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă.

Această modificare ar evita situațiile în care norma este modificată ulterior, iar salariatul este obligat să presteze un volum mai mare de muncă în același program.

O simplă consultare nu este suficientă, fiind necesar un acord real, consideră confederația sindicală, potrivit Agerpres.

Un alt amendament vizează menținerea principiului potrivit căruia angajatorul nu poate modifica unilateral elementele esențiale ale raportului de muncă (program, repartizare, normă, concedii, regulament intern), acestea fiind stabilite doar prin acord sau negociere colectivă.

Alte modificări propuse

De asemenea, BNS solicită corelarea prevederilor din proiect cu Legea dialogului social nr. 367/2022, prin înlocuirea termenului ”sindicat” cu formularea ”organizația sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă”’.

Aceasta asigură o reprezentare corectă, bazată pe criteriul reprezentativității și permite ca, acolo unde e cazul, federația afiliată să reprezinte salariații la nivel de unitate.

Conform sindicaliștilor, propunerea legislativă de modificare a Codului Muncii ”întărește dialogul social și echilibrul în relațiile de muncă, prin stabilirea de comun acord a elementelor esențiale ce țin de organizarea timpului de lucru, munca de noapte, planificarea concediilor și elaborarea regulamentului intern”.

Principalele modificări aduse Codului Muncii, prevăzute în proiectul de lege sunt:

  • revizuirea condițiilor pentru munca de noapte, fie prin acordarea unui spor la salariu de 25% sau reducerea programul de lucru pe timpul nopții;
  • planificarea concediilor de odihnă de comun acord între angajat și angajator;
  • modificarea modului de stabilire a programului de lucru astfel încât acesta să nu mai fie decis unilateral de angajator, ci negociat colectiv.

Câteva propuneri legislative pentru modificarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă se află, din 10 octombrie, pe masa CES.

