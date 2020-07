Modificări în proiectul viitorului sediu al CJ Alba. Sală multifuncțională, relocată pentru protejarea vestigiilor arheologice

Procentul de promovare a examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020, în județul Alba, a fost de 69,3%. Comparativ, anul trecut a fost de 75% și în 2018 de 76,5%, înainte de contestații.

În acest an, 70 dintre cei 101 candidați care au susținut proba scrisă au obținut cel puțin media 8 la examen. A fost și o medie 10 – o educatoare din Șugag (Livia Cătălina Dupu) are nota maximă la proba scrisă, inspecții și portofoliu.

Vezi REZULTATE DEFINITIVAT 2020, publicate. În Alba, o MEDIE de 10. LISTELE cu notele profesorilor și când se depun contestații

Prin Definitivat, cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învățământ, profesorul depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite, potrivit metodologiei de examen.

CALENDAR DEFINITIVAT 2020:

22 iulie: examenul scris de definitivat 2020

29 iulie: afișarea rezultatelor de la definitivat 2020 – rezultatele examenului de definitivat 2020 se fac publice prin afișare la școlile care sunt centre de examen, pe site-ul Ministerului Educației și pe site-urile inspectoratelor școlare județene.

29-30 iulie: înregistrarea contestațiilor la definitivat 2020

30 iulie – 4 august: soluționarea contestațiilor

4 august: afișarea rezultatelor finale la definitivat 2020

4-7 august: transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși

7-14 august: validarea rezultatelor examenului de definitivat 2020 prin ordin al ministrului educației