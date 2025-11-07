Vremea până în 8 decembrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Vremea până în 8 decembrie. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale, în următoarea perioadă.

Temperaturile vor urca până la 14 grade săptămâna viitoare, apoi vor fi maxime de 10-12 grade Celsius. Maximele vor fi pozitive, până la începutul lunii decembrie.

De 1 decembrie sunt anunțat ploi în majoritatea regiunilor și maxime de 9-10 grade.

Vremea se răcește după 4 decembrie și vor fi maxime sub 10 grade și minime negative.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni.

Vremea în săptămâna 10-16 noiembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămănă în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile sudice și estice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice. În rest, va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 17-23 noiembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul țării. În rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 24-30 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice și apropiate de mediile multianuale în rest.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Vremea în săptămâna 1-8 decembrie

Temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

