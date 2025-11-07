Educație
Vremea până în 8 decembrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Vremea până în 8 decembrie. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale, în următoarea perioadă.
Temperaturile vor urca până la 14 grade săptămâna viitoare, apoi vor fi maxime de 10-12 grade Celsius. Maximele vor fi pozitive, până la începutul lunii decembrie.
De 1 decembrie sunt anunțat ploi în majoritatea regiunilor și maxime de 9-10 grade.
Vremea se răcește după 4 decembrie și vor fi maxime sub 10 grade și minime negative.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni.
Vremea în săptămâna 10-16 noiembrie
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămănă în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile sudice și estice.
Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice. În rest, va fi apropiat de cel normal.
Vremea în săptămâna 17-23 noiembrie
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul țării. În rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.
Vremea în săptămâna 24-30 noiembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice și apropiate de mediile multianuale în rest.
Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.
Vremea în săptămâna 1-8 decembrie
Temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.
Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
