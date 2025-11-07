Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor

Ministerul Educației a a anunțat că a lansat Programul Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învățământul liceal. Unitățile de învățământ au posibilitatea să-și extindă oferta educațională.

Au acces la program toate liceele de stat, particulare sau confesionale. Condiția este ca acestea să funcționeze la forma de învățământ cu frecvență zi, transmite ministerul.

Sunt incluse unitățile care oferă predare în limbile minorităților naționale, clase cu studiu intensiv sau bilingv, unități care funcționează în baza unor acorduri guvernamentale, unități de învățământ liceal special și cele care implementează diverse alternative educaționale.

Intervențiile pilot pot fi adoptate și adaptate pentru toate filierele, profilurile și specializările/calificările profesionale existente în cadrul unei unități de învățământ sau pentru o parte selectată a acestora, inclusiv o parte selectată a claselor cu același profil sau aceeași specializare/calificare profesională.

Descentralizare în învățământul preuniversitar

„Facem un pas important în zona de descentralizare în învățământul preuniversitar și sper să avem cât mai mulți directori care să-și dorească să facă pasul acesta, testând inovații educaționale și noi modele curriculare.

Avem planuri-cadru noi deja aprobate, însă dăm școlilor posibilitatea să inoveze și să flexibilizeze mai mult oferta proprie, fiind parte din acest program. Avem nevoie să intrăm în logica „școlii pentru copii”.

Această pilotare este una dintre modalitățile prin care putem 1) să dăm sens real școlii, printr-o arhitectură curriculară care să răspundă particularităților copiilor pe care îi are și 2) să avem școli adaptate lumii acesteia, prin flexibilitatea pe care o poate oferi această pilotare”, declară ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.

Obiectivele programului

pilotarea unui nou model de curriculum național structurat pe opțiuni orizontale echivalente, care urmăresc aceleași finalități ale nivelului de învățământ liceal

susținerea unor mecanisme de testare, pilotare și evaluare a intervențiilor curriculare

pilotarea unor noi modele de management educațional descentralizat

Durata minimă a pilotării: 5 ani.

Termen limită de înscriere: 15 ianuarie 2026

Toate propunerile trebuie să respecte drepturile elevilor înmatriculați în respectivele unități-pilot, stabilite prin ROFUIP și Statutul elevului: accesul la educație, evaluare, transfer, participare la evaluări și examene naționale.

Calendarul pentru selecția liceelor

5 noiembrie 2025 – Lansarea procedurii de înscriere

Până la 15 ianuarie 2026 – Depunerea cererii (în orice moment până la această dată)

În maximum 10 zile lucrătoare de la depunere – Analiza preliminară (eligibilitate & oportunitate)

În maximum 30 de zile calendaristice de la finalizarea cu „admis” a analizei preliminare – Evaluarea calitativă in extenso. Cu acordul părților, termenul se poate extinde cu numărul de zile necesar unor analize/clarificări, dar nu mai mult de 15 zile.

În maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea cu „admis” a evaluării calitative – Verificarea documentelor suport

Poate fi extinsă cu perioada necesară transmiterii documentelor suplimentare de către unitatea de învățământ.

În termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei etape – Comunicarea rezultatelor

În termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea evaluării de către Comisie, dar nu mai târziu de 15 martie 2026 – Emiterea ordinului de ministru, publicarea în Monitorul Oficial, cu anexa – planul-cadru aprobat.

Planurile-cadru de liceu

Planurile-cadru de liceu, varianta standard, aprobată recent, include următoarele modificări, potrivit edupedu.ro:

accentuează mai bine profilul/specializarea;

aduce un modul de cultură națională (readucând gramatica la acest nivel și istoria românilor/României și geografia României ca discipline);

asigură un echilibru mai bun între discipline pentru a forma cele opt (8) competențe-cheie;

regândește oferta școlii (care trebuie să includă obligatoriu câteva discipline relevante)

descentralizează mai mult decizia la nivelul școlii/elevului

Varianta personalizată planuri-cadru liceu permite:

flexibilitate și autonomie curriculară mai mari: curriculumul CDEOȘ (până la 2000 ore/arie curriculară pe ciclu); unitățile de învățământ pot construi oferte proprii relevante, în baza unor analize de nevoi, resurse și oportunități locale

personalizarea și diferențierea parcursului educațional: o abordare centrată pe elev și pe traseul său de dezvoltare; configurarea unor rute de învățare flexibile, adaptate fiecărei filiere, profil, calificări sau domeniu vocațional sau profesional.

conectarea școlii la partenerii externi: deschide școala către comunitate, instituții, operatori economici, ONG-uri și autorități locale, cu scopul de a integra în actul educațional activități de voluntariat, internship-uri, proiecte comunitare, ateliere de practică sau activități aplicate

Condiția obligatorie este ca planul să includă toate disciplinele din trunchiul comun.

