Connect with us

Economie

Performanță în afaceri: Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut distincția ”Campion în Business 2025” – Transilvania

Publicat

acum O oră

Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut o distincție foarte importantă la nivel național: ”Campion în Business 2025” – Transilvania. Evenimentul de premiere a avut loc la InterContinental Athene Palace din București și a reunit antreprenori de top din toată România. 

Distincția a fost acordată firmei din Alba în cadrul Galei ”Campion în Business”, un proiect derulat de PwC România, Raiffeisen Bank România și Sarmis Capital, dedicat antreprenorilor români vizionari.

”Pot să vă confirm că într-adevăr antreprenoriatul se regăsește în cele trei criterii pe care dumneavoastră le-ați enumerat, dar se mai regăsește în ceva foarte important: perseverența.

Adică în business este foarte important să faci, din punctul meu de vedere, ceea ce știi, să fii profesionist în ceea ce faci, să controlezi tehnic domeniul.

Una dintre investițiile în care noi am pus foarte mult suflet este fabrica de îngrășământ organic, noi credem foarte mult în sustenabilitate, suntem într-adevăr o companie zero waste, nu avem nici un fel de pierdere, probabil anul acesta vor reuși să fim din punct de vedere cantitativ independenți energetic… avem instalate panouri fotovoltaice inclusiv pe fabrica de îngrășământ organic…Noi credem foarte mult în acest produs” a spus Florin Florea, proprietarul Albatros Gold.

Organiatorii au analizat performanțele a peste 5.000 de companii românești, pentru a le selecta pe cele mai performante.

Albatros Gold este o companie românească care spune povestea unei familii de antreprenori din Alba Iulia, care au transformat dragostea pentru pământ, animale și produse naturale într-o misiune: aceea de a oferi ouă sigure, sănătoase și de calitate pentru mesele familiilor din România.

Totul a început în anul 2002, în localitatea Micești, județul Alba, când familia Florea a înființat o fermă de găini ouătoare și tineret de înlocuire.

Încă de la început, au urmărit să creeze un ciclu complet de producție, de la creșterea puilor până la oul ajuns pe masă, controlat cu grijă în fiecare etapă.

Astăzi, Albatros Gold a devenit un brand național de încredere, prezent atât în comerțul tradițional, cât și în marile lanțuri de magazine, sub marcă proprie sau privată.

Cu aproximativ 150 de angajați, patru ferme (la Crăciunel, Berghin, Pian și Alba) și peste 500.000 de păsări, compania condusă de familia Florea își păstrează principiul de bază de la care a pornit: calitate fără compromis.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

horoscop de weekend
Evenimentacum 6 minute

Horoscop de weekend 8-9 noiembrie 2025: Să ne bucurăm de momentele simple ale vieții
la multi ani de mihail si gavril, poza sora
Evenimentacum 31 de minute

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie. Cui îi poți spune „La mulți ani”
petrecere sampanie
Actualitateacum 32 de minute

MESAJE de Sfinţii Arhangheli MIHAIL și GAVRIL 2025. Felicitări și urări pentru oameni dragi. Colegi, rude, prieteni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum o zi

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Performanță în afaceri: Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut distincția ”Campion în Business 2025” – Transilvania
Economieacum 4 ore

O nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Dobânzi mai mari pentru donatorii de sânge
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
grindeanu
Evenimentacum 5 ore

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 6 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop de weekend
Evenimentacum 6 minute

Horoscop de weekend 8-9 noiembrie 2025: Să ne bucurăm de momentele simple ale vieții
Evenimentacum 3 ore

LIVE VIDEO spectacol folcloric: Festivalul Învățământului Militar la Alba Iulia organizat de Colegiul Militar din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Concediile medicale au scăzut cu aproape 30%. Câți bani s-au economisit la stat. Anunțul ministrului Sănătății
Evenimentacum o zi

Echipamente medicale de 11,6 milioane de lei pentru Spitalul din Sebeș. Licitația pentru achiziția dotărilor, lansată în SEAP
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 10 ore

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
toamna vremea meteo saptamana prognoza meteo septembrie
Educațieacum 12 ore

Vremea până în 8 decembrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Mai mult din Educatie