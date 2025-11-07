Performanță în afaceri: Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut distincția ”Campion în Business 2025” – Transilvania

Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut o distincție foarte importantă la nivel național: ”Campion în Business 2025” – Transilvania. Evenimentul de premiere a avut loc la InterContinental Athene Palace din București și a reunit antreprenori de top din toată România.

Distincția a fost acordată firmei din Alba în cadrul Galei ”Campion în Business”, un proiect derulat de PwC România, Raiffeisen Bank România și Sarmis Capital, dedicat antreprenorilor români vizionari.

”Pot să vă confirm că într-adevăr antreprenoriatul se regăsește în cele trei criterii pe care dumneavoastră le-ați enumerat, dar se mai regăsește în ceva foarte important: perseverența.

Adică în business este foarte important să faci, din punctul meu de vedere, ceea ce știi, să fii profesionist în ceea ce faci, să controlezi tehnic domeniul.

Una dintre investițiile în care noi am pus foarte mult suflet este fabrica de îngrășământ organic, noi credem foarte mult în sustenabilitate, suntem într-adevăr o companie zero waste, nu avem nici un fel de pierdere, probabil anul acesta vor reuși să fim din punct de vedere cantitativ independenți energetic… avem instalate panouri fotovoltaice inclusiv pe fabrica de îngrășământ organic…Noi credem foarte mult în acest produs” a spus Florin Florea, proprietarul Albatros Gold.

Organiatorii au analizat performanțele a peste 5.000 de companii românești, pentru a le selecta pe cele mai performante.

Albatros Gold este o companie românească care spune povestea unei familii de antreprenori din Alba Iulia, care au transformat dragostea pentru pământ, animale și produse naturale într-o misiune: aceea de a oferi ouă sigure, sănătoase și de calitate pentru mesele familiilor din România.

Totul a început în anul 2002, în localitatea Micești, județul Alba, când familia Florea a înființat o fermă de găini ouătoare și tineret de înlocuire.

Încă de la început, au urmărit să creeze un ciclu complet de producție, de la creșterea puilor până la oul ajuns pe masă, controlat cu grijă în fiecare etapă.

Astăzi, Albatros Gold a devenit un brand național de încredere, prezent atât în comerțul tradițional, cât și în marile lanțuri de magazine, sub marcă proprie sau privată.

Cu aproximativ 150 de angajați, patru ferme (la Crăciunel, Berghin, Pian și Alba) și peste 500.000 de păsări, compania condusă de familia Florea își păstrează principiul de bază de la care a pornit: calitate fără compromis.

