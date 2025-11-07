Connect with us

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel

Publicat

acum 3 secunde

Partidul Social Democrat are începând de vineri, 7 noiembrie 2025, o nouă echipă de conducere, condusă de Sorin Grindeanu, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel, prin alegerea europarlamentarului Victor Negrescu în funcția de prim-vicepreședinte al organizației naționale.

La Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, organizat la București, au participat 35 de delegați din Alba – parlamentari, primari, consilieri locali și județeni, oameni de administrație și membri PSD profesioniști în mai multe domenii de activitate.

”Am votat pentru o echipă tânără, unită și performantă – media de vârstă a noii conduceri fiind de doar 48 de ani – condusă de Sorin Grindeanu, un coleg care, prin activitatea sa ca ministru al Transporturilor și prin celelalte funcții ocupate, a demonstrat profesionalism, echilibru și consecvență, dar și apropiere față de județul Alba, prin fapte concrete, respectiv sprijinul acordat proiectelor noastre de infrastructură.

Din noua echipă de conducere face parte și Victor Negrescu, în calitate de prim-vicepreședinte al PSD.

 

Alegerea sa în această funcție oferă organizației județene PSD Alba cea mai bună reprezentare la nivel național din ultimii ani, fiind o recunoaștere a rezultatelor bune obținute de organizația județeană la alegerile de anul trecut, între cele mai bune din Transilvania.

Victor a câștigat această poziție prin muncă, rezultate și seriozitate, așa cum așa cum a demonstrat și la nivel european, unde deține funcția de vicepreședinte al Parlamentului European.

Cu noua echipă de conducere, PSD își reafirmă misiunea de a fi partidul tuturor românilor – al celor care muncesc, al clasei de mijloc și al fiecărei generații.

Vom continua să promovăm solidaritatea socială, dezvoltarea prin investiții și reprezentarea intereselor salariaților, pensionarilor, tinerilor și antreprenorilor”, a transmis consilierul județean Corneliu Mureșan – președinte PSD Alba.

Pentru celelalte funcții de prim-vicepreședinți și vicepreședinți au fost aleși lideri locali cu rezultate foarte bune, președinți de Consilii Județene, primari de municipii, miniștri, parlamentari și europarlamentari.

Obiectivul esențial asumat și propus Congresului de echipa Grindeanu a fost să pună din nou accent pe forța internă, să consolideze poziția predominantă a PSD pe scena politică, în interesul și pentru binele românilor.

PSD se reafirmă ca apărător și promotor al valorilor naționale, al familiei, al credinței, al patriotismului autentic.

Misiunea asumată de PSD este de a face o politică de centru-stânga modernă, care asigură protecție socială, dar și progres economic, care promovează modernizarea tehnologică, dar și respectul față de tradiție și credință, care garantează apartenența la spațiul euroatlantic, dar și demnitatea națională.

PSD Alba

