O nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Dobânzi mai mari pentru donatorii de sânge

O nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Românii au ocazia să investească în titluri de stat cu dobânzi între 6,95% și 7,70%. Pentru donatorii de sânge, dobânzile sunt mai mari.

Ministerul Finanțelor anunță că de vineri, 7 noiembrie, până vineri, 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro.

Subscrierea se face prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

”Fidelis” de noiembrie marchează a 10-a emisiune din 2025.

Dobânzi avantajoase pentru donatorii de sânge

Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,95%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Titluri de stat Fidelis. Alte dobânzi

În afară de tranșa specială, ediția Fidelis conține și următoarele emisiuni:

În lei:

de 6,95% – cu scadența la 2 ani

de 7,35% – cu scadența la 4 ani

de 7,70% – cu scadența la 6 ani

În euro:

de 3,90% – cu scadența la 3 ani

de 5% – cu scadența la 5 ani

de 6,30% – cu scadența la 10 ani

Valoarea titlului de stat Fidelis. Facilități pentru investitori

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Investitorii pot retrage banii oricând, iar câștigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare. Veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Deținătorii de titluri de stat Fidelis lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență, primind dobândă aferentă perioadei de deținere.

Ce trebuie să știi dacă donezi sânge

Pentru a putea dona sânge trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

să ai vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani;

să fii cetățean român sau (în cazul străinilor) să ai rezidența legală pe teritoriul României de minim 1 an și să poți comunica minimal în limba română;

să ai la tine un act de identitate valabil (C.I., pașaport, carnet de conducere, carnet militar);

să ai o stare generală fizică și psihică bună;

să ai greutatea >/= 50 kg;

să ai tensiunea arterială sistolică între 10 şi 18 mmHg;

să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni;

să nu fii în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardio-vasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.);

să nu ai predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni;

femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare, în perioada menstruală sau la mai puțin de 5 zile de la ultima zi a ciclului menstrual;

rezultatele analizelor din sângele prelevat din deget, înainte de donare, să fie în limitele acceptabile pentru donare (hemoglobină, glicemie, calciu, trombocite);

vene vizibile, bine conturate. Locul puncției să nu aibă eczeme sau iritații.

Alte beneficii pentru donatori

adeverință pentru transport, redus cu 50% pe metrou și STB SA;

o zi liberă, plătită, de la muncă, sau adeverință pentru școală/facultate;

bonuri de masă în valoare de 280 lei, valabile până la sfârșitul anului;

o dată pe an donatorii pot face un set complet de analize de sânge, gratuit, la Centrul de Transfuzie Sanguină (la minim 1 lună distanță față de ultima donare).

Aproape 500.000 de subscrieri

De la lansarea programului, emisiunile de titluri de stat Fidelis au atras investiții totale de peste 59,33 miliarde lei, prin intermediul a peste 479.077 de subscrieri.

Un pilon al programului îl reprezintă sprijinul pentru donarea de sânge, prin acordarea unor condiții preferențiale investitorilor-donatori, care beneficiază de un punct procentual suplimentar la dobândă. De la debutul parteneriatului cu Rock FM, ajuns la 20 de ediții, donatorii-investitori au plasat în titlurile de stat FIDELIS peste 3,76 miliarde lei, prin 47.049 de subscrieri.

