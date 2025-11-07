LIVE VIDEO spectacol folcloric: Festivalul Învățământului Militar la Alba Iulia organizat de Colegiul Militar din Alba Iulia

LIVE VIDEO spectacol folcloric: Festivalul Învățământului Militar la Alba Iulia, găzduit de Colegiul Militar ”Mihai Viteazul”, are loc vineri seară.

Este vorba despre un eveniment adresat tinerelor talente din domeniul interpretării vocale din instituțiile de învățământ militar din țară: colegii, academii și școli de maiștri și subofițeri.

Festivalul face parte din calendarul manifestărilor dedicate Zilei Colegiului și este organizat în cadrul proiectului „Ziua Națională a României 2025″.

Tinerii interpreți vor prezenta în concurs o doină sau o baladă și un cântec de joc specific zonei etno-folclorice pe care o reprezintă, iar prestația lor va fi jurizată de personalități ale muzicii populare românești.

Vineri, 7 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia evoluează premianții festivalului, elevi, absolvenți ai colegiului și invitați.

