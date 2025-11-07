Connect with us

Eveniment

LIVE VIDEO spectacol folcloric: Festivalul Învățământului Militar la Alba Iulia organizat de Colegiul Militar din Alba Iulia

Publicat

acum 3 minute

LIVE VIDEO spectacol folcloric: Festivalul Învățământului Militar la Alba Iulia, găzduit de Colegiul Militar ”Mihai Viteazul”, are loc vineri seară.

Este vorba despre un eveniment adresat tinerelor talente din domeniul interpretării vocale din instituțiile de învățământ militar din țară: colegii, academii și școli de maiștri și subofițeri.

Festivalul face parte din calendarul manifestărilor dedicate Zilei Colegiului și este organizat în cadrul proiectului „Ziua Națională a României 2025″.

Tinerii interpreți vor prezenta în concurs o doină sau o baladă și un cântec de joc specific zonei etno-folclorice pe care o reprezintă, iar prestația lor va fi jurizată de personalități ale muzicii populare românești.

Vineri, 7 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia evoluează premianții festivalului, elevi, absolvenți ai colegiului și invitați.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 3 minute

LIVE VIDEO spectacol folcloric: Festivalul Învățământului Militar la Alba Iulia organizat de Colegiul Militar din Alba Iulia
Evenimentacum 14 minute

15 noiembrie: „Salt în doi”, primul club de agility din Alba Iulia. Demonstrație, sport și legătură specială între om și câine
Evenimentacum 34 de minute

FOTO VIDEO: Accident între un autoturism și o trotinetă, produs la Alba Iulia. Un adolescent a fost lovit și a ajuns la spital
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 23 de ore

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum o zi

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

O nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Dobânzi mai mari pentru donatorii de sânge
Economieacum 3 ore

ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și majorate, din 10 noiembrie. Ce firme sunt vizate și de ce
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

grindeanu
Evenimentacum 2 ore

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Evenimentacum 5 ore

LIVE-VIDEO Congres PSD: se alege noua conducere și se modifică statutul. Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 5 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 minute

LIVE VIDEO spectacol folcloric: Festivalul Învățământului Militar la Alba Iulia organizat de Colegiul Militar din Alba Iulia
Evenimentacum 5 ore

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia aniversează 137 de ani de la înființare. Intrare liberă pentru vizitatori, în 9 noiembrie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

Concediile medicale au scăzut cu aproape 30%. Câți bani s-au economisit la stat. Anunțul ministrului Sănătății
Evenimentacum 23 de ore

Echipamente medicale de 11,6 milioane de lei pentru Spitalul din Sebeș. Licitația pentru achiziția dotărilor, lansată în SEAP
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
toamna vremea meteo saptamana prognoza meteo septembrie
Educațieacum 9 ore

Vremea până în 8 decembrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Mai mult din Educatie