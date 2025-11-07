Connect with us

Eveniment

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO

grindeanu

Publicat

acum 4 secunde

Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcția de președinte al PSD, la congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi ”pentru” și opt abțineri. El a fost singurul candidat pentru această funcție. 

Congresul, reunit la Romexpo, a adoptat moțiunea ”Uniți pentru români. Puternici, doar împreună” cu care a candidat Grindeanu.

A fost validată, de asemenea, noua echipă de conducere propusă de acesta.

Noii prim-vicepreședinți PSD sunt: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan.

Vicepreședinți pe zone au fost desemnați Dragoș Benea – nord-est, Francisk-Iulian Chiriac – sud-est, Marius Dunca – centru, Gabriela Firea – București-Ilfov, Adrian-Ionuț Gîdea – sud, Laurențiu Nistor – vest, Constantin Rădulescu – sud-vest și Gabriel Zetea – nord-vest.

Vicepreședinții PSD pe domenii sunt:

  • Daniel Băluță – administrație publică,
  • Gheorghe Cârciu – identitate națională și diaspora,
  • Mihnea Costoiu – educație, cercetare, digitalizare și AI,
  • Vasile Dîncu – afaceri europene, apărare și siguranța populației,
  • Andrei Dolineaschi – economie și antreprenoriat,
  • Doina Fedorovici – muncă și protecție socială,
  • Aladin Georgescu – investiții și fonduri europene,
  • Dumitrița Gliga – mediu și energie,
  • Romeo-Daniel Lungu – agricultură, dezvoltare rurală și turism,
  • Silvia Mihalcea – strategie legislativă și coordonare grupuri parlamentare,
  • Gheorghe Șoldan – dezvoltare regională și infrastructură,
  • Diana Tușa – politici publice și justiție.
  • Claudiu Manda va fi noul secretar general al partidului.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

grindeanu
Evenimentacum 4 secunde

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Economieacum 27 de minute

ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și majorate, din 10 noiembrie. Ce firme sunt vizate și de ce
Evenimentacum 51 de minute

FOTO: Accident grav pe DN7 Valea Oltului. Mai multe persoane au fost rănite, după ce o mașină a intrat într-un parapet
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 21 de ore

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 24 de ore

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 27 de minute

ANAF începe controale la organizatorii de nunți, botezuri și majorate, din 10 noiembrie. Ce firme sunt vizate și de ce
Economieacum 4 ore

Cupru Min Abrud, a cincea oară pe locul 1 în topul național al firmelor, la categoria Industrie – Întreprinderi mari
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

grindeanu
Evenimentacum 4 secunde

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Evenimentacum 2 ore

LIVE-VIDEO Congres PSD: se alege noua conducere și se modifică statutul. Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 5 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia aniversează 137 de ani de la înființare. Intrare liberă pentru vizitatori, în 9 noiembrie
Evenimentacum 3 zile

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Concediile medicale au scăzut cu aproape 30%. Câți bani s-au economisit la stat. Anunțul ministrului Sănătății
Evenimentacum 21 de ore

Echipamente medicale de 11,6 milioane de lei pentru Spitalul din Sebeș. Licitația pentru achiziția dotărilor, lansată în SEAP
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
toamna vremea meteo saptamana prognoza meteo septembrie
Educațieacum 7 ore

Vremea până în 8 decembrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Mai mult din Educatie