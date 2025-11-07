Eveniment
Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcția de președinte al PSD, la congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi ”pentru” și opt abțineri. El a fost singurul candidat pentru această funcție.
Congresul, reunit la Romexpo, a adoptat moțiunea ”Uniți pentru români. Puternici, doar împreună” cu care a candidat Grindeanu.
A fost validată, de asemenea, noua echipă de conducere propusă de acesta.
Noii prim-vicepreședinți PSD sunt: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan.
Vicepreședinți pe zone au fost desemnați Dragoș Benea – nord-est, Francisk-Iulian Chiriac – sud-est, Marius Dunca – centru, Gabriela Firea – București-Ilfov, Adrian-Ionuț Gîdea – sud, Laurențiu Nistor – vest, Constantin Rădulescu – sud-vest și Gabriel Zetea – nord-vest.
Vicepreședinții PSD pe domenii sunt:
- Daniel Băluță – administrație publică,
- Gheorghe Cârciu – identitate națională și diaspora,
- Mihnea Costoiu – educație, cercetare, digitalizare și AI,
- Vasile Dîncu – afaceri europene, apărare și siguranța populației,
- Andrei Dolineaschi – economie și antreprenoriat,
- Doina Fedorovici – muncă și protecție socială,
- Aladin Georgescu – investiții și fonduri europene,
- Dumitrița Gliga – mediu și energie,
- Romeo-Daniel Lungu – agricultură, dezvoltare rurală și turism,
- Silvia Mihalcea – strategie legislativă și coordonare grupuri parlamentare,
- Gheorghe Șoldan – dezvoltare regională și infrastructură,
- Diana Tușa – politici publice și justiție.
- Claudiu Manda va fi noul secretar general al partidului.
