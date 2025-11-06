Connect with us

Echipamente medicale de 11,6 milioane de lei pentru Spitalul din Sebeș. Licitația pentru achiziția dotărilor, lansată în SEAP

Echipamente medicale de 11,6 milioane de lei pentru Spitalul din Sebeș. Ambulatoriul integrat și laboratorul de radiologie și imagistică medicală al Spitalului din Sebeș urmează să fie dotate cu echipamente medicale de ultimă generație, între care se numără un computer tomograf, un aparat de radiologie și mai multe ecografe. 

Spitalul Municipal din Sebeș a lansat pe 3 noiembrie, în platforma SEAP, o licitație pentru achiziția de echipamente pentru dotarea ambulatoriului integrat.

Valoarea totală este estimată la 11.663.446,53 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, prin dotarea ambulatorului integrat al Spitalului din Sebeș se va asigura creșterea accesului populației la servicii medicale preventive și în regim ambulatoriu de calitate și creșterea eficacității acestor servicii medicale.

În prezent, principalele probleme ale asistenței medicale ambulatorie de specialitate sunt:

  • subfinanțarea asistenței medicale ambulatorii
  • deficiențe majore în privința infrastructurii și dotării cu aparatură medicală, care au impact negativ asupra capacității de furnizare a serviciilor și a calității acestora
  • imposibilitatea finalizării actului diagnostic și/sau terapeutic, lipsa interoperabilității, informationale, și timpii de așteptare prelungiți pentru serviciile din ambulatoriul de specialitate clinic/paraclinic
  • deficitul de servicii medicale publice inclusiv de screening și prevenție în regim ambulator
  • accesul la servicii de sănătate de calitate și cost-eficace este deficitar în special pentru grupurile vulnerabile/ persoanele care trăiesc în zone rurale
  • pacienţii din România ocolesc adesea asistența medicală primară și ambulatorie și se prezintă direct la secțiile de urgență ale spitalelor sau la specialiștii spitalului, chiar și pentru probleme minore de sănătate
  • din cauza deficitului de servicii medicale în regim ambulator în sistemul public de sănătate inclusiv pentru investigații de screening și pe fondul unor servicii nesatisfăcătoare, greu accesibile și fragmentate, populația cu nivel ridicat de educație și cu venituri ridicate se îndreaptă spre sectorul privat de sănătate contra cost în timp ce pentru grupurile
  • vulnerabile/ persoanele care trăiesc în zone rurale accesul la servicii de sănătate de calitate și accesibile rămâne limitat.â

Echipamente medicale de peste 11,6 milioane de lei pentru Spitalul din Sebeș

Obiectivul proiectului este dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Sebeș cu aparatură de specialitate performantă și de digitalizare în vederea creșterii calității serviciilor publice de sănătate în regim ambulatoriu.

Investiția constă în achiziționarea de echipamente medicale:

  • dotări pentru cabinetele în care se desfășoară activitatea ambulatorie: cabinet medicină internă, cabinet cardiologie, cabinet chirurgie – ortopedie și
    traumatologie, cabinet dermatovenerologie, cabinet endocrinologie, cabinet alergologie, cabinet obstetrică – ginecologie, cabinet oftalmologie + ORL, cabinet psihiatrie + neurologie, cabinet diabet și boli de nutritie, cabinet pneumologie, cabinet gastroenterologie, cabinet reumatologie, cabinet ambulatoriu pediatrie și cabinet ambulatoriu recuperare
  • dotări pentru laboratorul de radiologie și imagistică medicală

Lista dotărilor:

  • Aparat de radiologie digital cu un post de grafie – 1 buc.
  • Computer tomograf (CT) 128 slices – 1 buc.
  • Sistem mamografic digital cu tomosinteză – 1 buc.
  • Ecograf cu elastografie – 1 buc.
  • Ecograf cu sondă liniară și vestibulară – 1 buc.
  • Ecograf 2D dedicat OG cu sondă convexă și sondă vaginală – 1 buc.
  • Ecograf oftalmologic
  • Ecocardiograf
  • Combină fizioterapie cu 2 canale electroterapie, ultrasunet și laser – 1 buc.
  • Modul ultrasunet și laser – 1 buc.
  • Aparat terapie cu unde de şoc – 1 buc.
  • Aparat terapie cu magnetodiaflux – 1 buc.
  • Baie galvanică 4 celulară – 1 buc.
  • Aparat terapie cu microunde – 1 buc.
  • Set mănuși robotizate de reabilitare îmbunătăţită inteligenta accident vascular cerebral hemiplegie (diferite mărimi S, M, L, XL, XXL) – 1 buc.
  • Antrenor de degete pentru reabilitarea mâinii – 1 buc.
  • Minge de reabilitare arahidă – 1 buc.

De asemenea, vor fi achiziționate echipamente medicale pentru cabinete, echipamente de sterilizare și dezinfecție, mobilier medical și mobilier non-medical.

