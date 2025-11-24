Modificări la executarea silită: Ce se întâmplă dacă hotărârile judecătorești nu sunt puse în practică. Sancțiuni pentru datornici

Modificări la executare: Sancțiuni aspre pentru debitorii care nu respectă hotărârile judecătorești și proceduri mai rapide.

O inițiativă legislativă modifică radical modul în care sunt sancționați debitorii care refuză să își îndeplinească obligațiile stabilite prin hotărâri judecătorești.

Proiectul, care a primit luni aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, mărește considerabil penalitățile zilnice aplicate debitorilor. Totodată, prevede pași procedurali mai rapizi, pentru a evita ca executările silite să nu mai treneze ani întregi.

Inițiatorii susțin că legea actuală permite întârzieri mari și lasă creditorii fără instrumente eficiente, ceea ce duce la executări silite care pot dura chiar și ani.

Regulile de acum nu garantează că executările se finalizează la timp, susțin parlamentarii care promovează proiectul.

Cererile creditorilor sunt respinse în multe cazuri, iar dosarele rămân în nelucrare luni sau chiar ani. De asemenea, există cazuri în care executarea silită durează „între 5 și 8 ani, fără ca titlul executoriu să fie adus la îndeplinire”.

În legislația actuală, judecătorul poate aplica penalități debitorului, dar nu este obligat să o facă. Dacă cererea creditorului pentru penalități este respinsă, decizia este definitivă și nu poate fi contestată.

Creditorul nu poate depune o nouă cerere după respingere. În plus, penalitățile sunt greu de obținut, iar aplicarea lor este limitată.

Modificări la executare: Ce aduce nou proiectul de lege

Aceste aspecte, spun inițiatorii, pot duce la situația în care „executarea rămâne la bunul plac și arbitrariul debitorului”, care poate continua să ignore hotărârea judecătorească fără consecințe reale.

Proiectul modifică semnificativ art. 906 din Codul de procedură civilă, prin trei prevederi noi care ar accelera executările și ar înăspri sancțiunile aplicate debitorilor.

Penalități obligatorii, aplicate mai rapid

Dacă debitorul nu execută obligația în 10 zile, instanța este obligată să aplice penalități. Cuantumul propus este între 200 și 2.000 lei pe zi de întârziere, sume mult mai mari decât cele prevăzute în legislația actuală. În prezent, aplicarea lor este facultativă, nu obligatorie.

Creditorul poate reveni cu cereri noi la fiecare 3 luni

Dacă prima cerere de penalități este respinsă, creditorul va putea depune o nouă cerere după trei luni, atât timp cât obligația nu a fost executată. Această schimbare elimină situația în care o singură respingere bloca definitiv procedura.

Inițiatorii spun că termenul de trei luni este „suficient pentru debitor pentru îndeplinirea obligației” și nu afectează autoritatea lucrului judecat.

Creditorul poate face apel

Proiectul introduce și o cale de atac: dacă instanța refuză să aplice penalități, creditorul va putea face apel, care se va judeca de urgență.

În legislația actuală, respingerea cererii este definitivă și nu poate fi contestată. Parlamentarii susțin că lipsa unui apel „reprezintă o încălcare a dreptului la un proces echitabil” și contravine jurisprudenței CEDO, care consideră faza executării parte integrantă a procesului.

Proiectul se află în etapa de avizare. Urmează să fie discutat în comisiile Senatului și apoi votat în plen. Fiind cameră decizională, Camera Deputaților are votul final.

