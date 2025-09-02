Connect with us

Eveniment

Modificări la vizele pentru SUA: Se reiau interviurile pentru mai multe categorii și se introduce o ”taxă de integritate”

Publicat

acum O oră

Modificări la vizele pentru SUA: Ambasada Statelor Unite la Bucureşti anunță modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu. De marți, categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate sunt restrânse.

Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.

Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanţi vor fi scutiţi de interviul pentru reînnoirea vizei:

– solicitanţii de vize diplomatice sau oficiale;

– solicitanţii de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepţia însoţitorilor sau angajaţilor personali ai funcţionarilor acreditaţi), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

– solicitanţii care îşi reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetăţenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni şi care aveau vărsta de cel puţin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Însă, pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, această categorie de solicitanţi trebuie să îndeplinească, de asemenea, anumite criterii şi anume: să depună cererea în ţara lor de cetăţenie sau de reşedinţă; să nu li se fi refuzat niciodată o viză (cu excepţia cazului în care un astfel de refuz a fost depăşit sau s-a renunţat la el) şi să nu aibă nicio neeligibilitate aparentă sau potenţială.

Funcţionarii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv.

Solicitanţilor li se recomandă să consulte site-urile ambasadelor şi consulatelor pentru informaţii mai detaliate cu privire la cerinţele şi procedurile de solicitare a vizelor şi pentru a afla mai multe despre starea de funcţionare şi serviciile ambasadei sau consulatului.

Demersul se înscrie în cadrul politicii administraţiei Trump de sporire a vigilenţei pentru limitarea imigraţiei ilegale.

În plus, Statele Unite vor impune vizitatorilor străini să plătească o nouă „taxă de integritate a vizei” de cel puţin 250 de dolari, care se va adăuga la costurile existente pentru solicitarea vizei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 17 minute

FOTO: ACCIDENT RUTIER GROAZNIC pe autostrada A1, în zona Boița. Trei muncitori, decedați după ce au fost spulberați de un TIR
Luna capsuna
Evenimentacum 32 de minute

Eclipsă de Lună, echinocțiul de toamnă, conjuncții de planete. Fenomene astronomice spectaculoase în luna septembrie 2025
Evenimentacum O oră

Modificări la vizele pentru SUA: Se reiau interviurile pentru mai multe categorii și se introduce o ”taxă de integritate”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 22 de ore

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 3 ore

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Administrațieacum 6 ore

Câți bugetari din Alba trebuie concediați. Sunt vizate posturi ocupate din 49 de primării din județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

România, pe locul patru în top țări europene cu cele mai ieftine locuințe. Unde sunt cele mai scumpe chirii
Economieacum 3 ore

Carduri de energie 2025: când vor fi distribuite voucherele. Ce spune ministrul Energiei despre creșterea facturilor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 7 ore

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 22 de ore

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

plinko jocuri reguli joc
Sportacum 4 ore

Cum se joacă Plinko? Reguli și strategii (P)
Evenimentacum o zi

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Luna capsuna
Evenimentacum 32 de minute

Eclipsă de Lună, echinocțiul de toamnă, conjuncții de planete. Fenomene astronomice spectaculoase în luna septembrie 2025
Evenimentacum 8 ore

Vremea în luna septembrie 2025: zile calde, dar și perioade cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 3 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 5 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Sindicatele propun boicotarea activităților didactice în școli: profesorii să prezinte titlurile lecțiilor, dar să nu le predea
Educațieacum 20 de ore

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Mai mult din Educatie