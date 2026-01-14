Museikon Alba Iulia prezintă expoziția "Cartea românească veche", în 15 ianuarie. Colecție valoroasă din secolele XVIII și XIX

Museikon Alba Iulia prezintă expoziția "Cartea românească veche" în colecțiile Bibliotecii Documentare "Bethlen Gábor" din Aiud. Vernisajul va fi joi, 15 ianuarie, de la ora 15.00, cu ocazia Zilei Culturii Naționale.

Potrivit organizatorlor, cărțile care vor putea fi admirate în cadrul expoziției au apărut în secolele XVIII și XIX. Acestea acoperă mai multe domenii, precum: teologia, dreptul, istoria, filosofia, filologia sau geografia.

Printre acestea, se remarcă o serie de cărți cunoscute, precum:

Supplex Libellus Valachorum (Cluj, 1791)

Lexiconul de la Buda (1825)

tiluri redactate sau traduse de Samuil Micu

lucrările lui Dimitrie Cantemir: Geschichte des osmanischen Reiches [Istoria Imperiului Otoman] (Hamburg, 1745) și Beschreibung der Moldau [Descrierea Moldovei] (Frankfurt și Leipzig, 1771).

Lucrările lui Dimitrie Cantemir provin din biblioteca personală a lui Mikó Imre.

În cadrul evenimentului va fi lansat și volumul-catalog al colecției de carte românească veche păstrată la Biblioteca Documentară „Bethlen Gábor” din Aiud, realizat de Florin Bogdan și Edina Gordán.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 15 ianuarie - 15 mai 2026.

