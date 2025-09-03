Eveniment
Nicușor Dan: Posibilă majorare a TVA în HoReCa de la 1 ianuarie 2026. TVA general rămâne neschimbat
Nicușor Dan: Posibilă majorare a TVA în HoReCa de la 1 ianuarie 2026. Președintele a spus miercuri că nu există în prezent discuții despre o majorare generală a TVA, însă pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele) există analize în desfășurare, iar o eventuală modificare a cotei ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.
Președintele Nicușor Dan a precizat, miercuri, că o creștere a TVA pentru populație sau pentru economia generală nu este luată în calcul de Guvern. Totuși, pentru sectorul HoReCa, autoritățile analizează scenarii privind o posibilă modificare a cotei reduse de TVA.
„La HoReCa este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”, a spus Nicușor Dan, subliniind că „nu există această discuție” în ceea ce privește o creștere a TVA la nivel general.
Majorare a TVA în HoReCa de la 1 ianuarie 2026: poziția premierului Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a explicat recent că, la instalarea guvernului, s-a decis menținerea cotei reduse de TVA pentru HoReCa, în prezent de 11%, dar a fost stabilită o analiză a impactului fiscal.
„Vom face o evaluare în toamnă, iar dacă încasările din acest sector nu evoluează satisfăcător, vom lua în calcul o ajustare a cotei”, a declarat Bolojan. Astfel, scenariile luate în considerare vizează doar HoReCa, nu și alte sectoare economice.
În prezent, cota de TVA aplicată în domeniul HoReCa este de 11%, după ce, de la 1 august 2025 a fost majorată de la 9%.
