Nicușor Dan: Posibilă majorare a TVA în HoReCa de la 1 ianuarie 2026. TVA general rămâne neschimbat

Nicușor Dan: Posibilă majorare a TVA în HoReCa de la 1 ianuarie 2026. Președintele a spus miercuri că nu există în prezent discuții despre o majorare generală a TVA, însă pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele) există analize în desfășurare, iar o eventuală modificare a cotei ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Președintele Nicușor Dan a precizat, miercuri, că o creștere a TVA pentru populație sau pentru economia generală nu este luată în calcul de Guvern. Totuși, pentru sectorul HoReCa, autoritățile analizează scenarii privind o posibilă modificare a cotei reduse de TVA.

„La HoReCa este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”, a spus Nicușor Dan, subliniind că „nu există această discuție” în ceea ce privește o creștere a TVA la nivel general.

Majorare a TVA în HoReCa de la 1 ianuarie 2026: poziția premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a explicat recent că, la instalarea guvernului, s-a decis menținerea cotei reduse de TVA pentru HoReCa, în prezent de 11%, dar a fost stabilită o analiză a impactului fiscal.

„Vom face o evaluare în toamnă, iar dacă încasările din acest sector nu evoluează satisfăcător, vom lua în calcul o ajustare a cotei”, a declarat Bolojan. Astfel, scenariile luate în considerare vizează doar HoReCa, nu și alte sectoare economice.

În prezent, cota de TVA aplicată în domeniul HoReCa este de 11%, după ce, de la 1 august 2025 a fost majorată de la 9%.

