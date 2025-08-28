Connect with us

Economie

Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale. Va fi anunțat la jumătatea lunii septembrie. Ce ar putea conține

Publicat

acum 4 secunde

Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare: Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele acestui al treilea pachet. 

”În perioada următoare, trebuie să mai adoptăm și alte legi, unele sunt de corectare de nedreptăți, altele de reduceri de cheltuieli, altele de a veni cu proiecte de dezvoltare, în așa fel încât să creăm condiții de relansare economică.

Dar, după ce adoptăm acest pachet, după ce facem o nouă analiză a situației noastre, vom anunța la jumătatea lunii septembrie aceste lucruri”, a spus Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN, întrebat în legătură cu cel de-al treilea pachet pe care îl are în vedere Guvernul.

Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale: măsuri de stimulare; ce se întâmplă cu programul Rabla

Șeful Executivului a precizat că toate măsurile de stimulare înseamnă, în acest moment, aspecte care țin de predictibilitate.

”Să nu facem rău, pentru că aspecte care țin de ajutoare de stat sau de forme de sprijin de genul acesta trebuie să le luăm într-o manieră bine gândită”, a adăugat premierul, citat de Agerpres.

În acest sens, el s-a referit la programul Rabla.

”Ani de zile am pompat sume destul de mari în sistemele de vouchere de tip Rabla. Dar gândiți-vă că pompând foarte mult în aceste sisteme pentru mașini care nu se fabricau în România deloc, noi, practic, ne-am agravat și mai mult deficitele de balanță comercială și dacă, într-adevăr, dorim să susținem înlocuirea parcului auto vechi, am respectat toți indicatorii pe tema asta, și indirect să ne susținem industria românească, înseamnă că ar trebui să dimensionăm aceste vouchere pe tipuri de mașini care se regăsesc în producția din România”, a adăugat premierul.

Prim-ministrul a spus că, ”nemaiavând atâția bani”, s-au redus fondurile pentru această componentă, dar a fost lăsată cu ”un centru de greutate pentru ceea ce se produce în România”.

Vezi și: Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi împărțit în 5 pachete mai mici. Moșteanu: Guvernul își va asuma răspunderea pe fiecare din ele

”Este o formulă de a sprijini industria românească. Altfel, nu facem decât să încurajăm importurile și să contribuim și mai mult, așa cum v-am spus, la aceste deficite care ne creează mari probleme.

(…) Orice fel de susținere pentru companii care sunt în România înseamnă sprijin pentru economie. Orice fel de susținere pentru companii care aduc tehnologii noi în România înseamnă sprijin în anii următori pentru dezvoltare.

Orice politici de a susține dezvoltări de capacități energetice în România reprezintă un sprijin indirect pentru toate domeniile. Sunt niște lucruri pe care le veți vedea în perioada următoare”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

