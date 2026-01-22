Noi finanțări pentru fermieri. Se pot obține până la 3 milioane de euro pentru investiții. Care sunt condițiile

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că fermierii și formele asociative pot obține finanțare nerambursabilă de până la 3 milioane de euro.

Este vorba despre sesiunea de depunere on-line a proiectelor pentru intervenția DR-16 Investiții în sectorul legume și/ sau cartofi, finanțată din Planul Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027).

Aceasta a început în 19 ianuarie și se desfășoară până în 20 martie 2026, ora 16:00.

Ce se finanțează

Potrivit AFIR, fermierii și formele asociative pot obține finanțare nerambursabilă prin DR-16 pentru o serie de investiții eligibile, dintre care:

înființarea și dezvoltarea exploatațiilor de legume și cartofi

investiții în spații protejate și dotarea tehnică a: fermelor cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice legumiculturii și cartofilor unităților de procesare la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente – doar ca o componentă secundară a proiectului.



Sunt eligibile costurile ce vizează:

înființarea și dezvoltarea unităților de condiționare sau de depozitare

achiziția de echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile, alte echipamente de diminuare a efectelor acestor fenomene

înființarea şi modernizarea echipamentelor pentru irigații în fermă, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă – doar ca o componentă secundară a proiectului.

Toate tipurile de cheltuieli eligibile prin intervenția DR-16 sunt detaliate în Ghidul solicitantului: Ghidul Solicitantului DR 16_Ed.1-Rev.1

Alte condiții

Pragul de calitate lunar pentru prima etapă de depunere a sesiunii (19.01 – 18.02.2026) este de 68 de puncte pentru ferme individuale și forme associative.

Pentru componenta „cartof” pragul este 50 de puncte.

Ulterior, pragul de calitate lunar scade până la pragul minim de 40 de puncte aferent ultimei etape lunare (19.02.2026–20.03.2026) pentru ferme individuale și forme asociative și până la 30 de puncte pentru componenta „cartof”.

Valoarea finanțării nerambursabile

Alocarea financiară stabilită pentru această sesiune este de 151.383.529 euro, împărțită astfel:

70.383.529 euro pentru sectorul legume (ferme individuale)

51.000.000 euro pentru sectorul cultura cartofului

30.000.000 euro pentru sectorul forme asociative – sector legume.

Valoarea sprijinului acordat în cadrul acestei noi linii de finanțare este de:

până la 3.000.000 euro/ proiect, pentru formele asociative din sectorul legume

până la 2.000.000 euro/proiect

Pentru proiecte care propun simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole

maximum 300.000 euro/ proiect, pentru alte culturi decât cea a cartofului

maximum 700.000 euro/ proiect în cazul utilajelor agricole achiziționate de către formele asociative, indiferent de cultură.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maximum 65%, raportat la costurile eligibile ale proiectului.

Depunerea cererilor de finanțare se realizează on-line pe www.afir.ro.

Alte finanțări

