Noi reguli pentru concursurile extrașcolare 2026. Cum vor putea participa elevii, ce trebuie să respecte organizatorii

acum 2 ore

Noi reguli pentru concursurile extrașcolare 2026. Proiectul pus în consultare publică de către Ministerul Educației prevede norme privind organizarea acestor concursuri începând de anul viitor.

Proiectele educaționale extrașcolare pot fi propuse de către profesori, școli, inspectorate școlare și alte organizații doar dacă acestea sunt gratuite și nu presupun achitarea vreunei taxe de către elevi.

De asemenea, acestea trebuie să se desfășoare în afara orelor de curs și să aibă etapă de calificare înainte de nivelul național, scrie edupedu.ro.

Concursuri extrașcolare 2026. Reguli

Concursurile/proiectele extrașcolare trebuie să să aducă elemente de noutate față de disciplinele studiate.

Participarea nu trebuie să fie condiționată de ”achiziții de obiecte, materiale didactice, foi de concurs, reviste, cărți, instrumente de calcul sau de scris”.

Aceste concursuri ”facilitează aplicabilitatea în viața de zi cu zi a competențelor dobândite în sistemul de învățământ preuniversitar”, potrivit documentului ministerului.

Sunt incluse concursuri extrașcolare și extracurriculare, festivaluri, tabere de profil, simpozioane, proiecte de voluntariat sau alte activități similare.

Organizatori pot fi Ministerul Educației, inspectorate școlare, centre județene de resurse și asistență educațională, casele corpului didactic, unități de învățământ ori partenerii lor.

Participarea este opțională. Proiectele pot fi desfășurate în școli, centre extrașcolare, muzee, biblioteci, tabere, case de cultură, grădini botanice, parcuri naționale sau alte spații care respectă condițiile de siguranță.

