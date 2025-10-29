Noi vești mai bune pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR la trei luni, dar și cel la șase luni

Noi vești mai bune pentru românii cu credite. A scăzut indicele ROBOR în funcție de care se calculează costul creditelor în lei.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, miercuri, la 6,37% pe an. Anterior, acesta era de 6,39%, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, notează Agerpres.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,53% pe an, de la 6,54%.

ROBOR la 12 luni a coborât la 6,74% de la 6,75%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 6,06% pe an.

Acest indice este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.

