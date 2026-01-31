Connect with us

Un tânăr din Alba, minor când a comis un furt, a așteptat atât de mult până să fie judecat încât a ajuns major. Pedeapsa primită

acum O oră

Un tânăr din Zlatna care a comis un furt calificat în urmă cu mai mulți ani a fost recent condamnat la o pedeapsă ”blândă” de către magistrații Judecătoriei Alba Iulia. 

Mai exact în data de 29 ianuarie 2026, tânărul a fost condamnat pentru o faptă comisă în urmă cu mai bine de trei ani și jumătate. 

La momentul furtului inculpatul era minor, însă între timp a devenit major și chiar are la rândul său un copil.

Potrivit motivării instanței, acesta în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2022 a intrat pe geamul unei case localitatea Podul lui Paul (Zlanta). Din câte se pare minorul știa că în casă se află o persoană care a consumat băuturi alcoolice și cel mai probabil se va trezi mai greu.

Când a intrat în casă a văzut un telefon pe care l-a furat. Însă proprietarul casei s-a trezit și l-a văzut pe tânăr. Atunci hoțul a fugit din casă. Deși a fost identificat relativ repede de către polițiști, tânărul a intrat în sala de judecată abia trei ani mai târziu.

Magistrații au considerat că ”inculpatul are în întreținere un copil minor, beneficiază de de sprijinul material al familiei, are o situație locativă stabilă, este implicat în activități lucrative fără forme legale, are planuri de viitor accptabile din punct de vedere social, respectiv să muncească, să cumpere o casă, să obțină permisul de conducere, să își cumpere o mașină, iar vârsta fragedă permite modelarea comportamentului”.

Drept urmare, în data de 29 ianuarie 2026, la trei ani și șapte luni de la comiterea furtului a fost condamnat la măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

