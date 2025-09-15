Numărul normelor în regim de plata cu ora a scăzut la jumătate, în anul școlar 2025-2026. Precizările Ministerului Educației

Numărul normelor ocupate în regim de plata cu ora a scăzut la jumătate, după măsurile fiscal-bugetare în educație, implementate prin Legea 141/2025. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației.

Potrivit sursei citate, măsurile au vizat și reducerea cheltuielilor de personal, în vederea încadrării în bugetul alocat pentru anul 2025, cu precădere a cheltuielilor legate de plata cu ora.

”În baza datelor preliminare furnizate de inspectoratele școlare județene, rezultă că măsurile adoptate au condus la reducerea semnificativă a celor peste 30.000 norme didactice de predare salarizate în regim de plată cu ora, în anul şcolar 2024 – 2025, care aduceau un cost anual semnificativ.

Personalul care susținea aceste norme salarizate în regim de plată cu ora era reprezentat, pe de o parte, de cadre didactice titulare şi de cadre didactice angajate pe perioadă determinată („suplinitori”), care le-au preluat suplimentar, iar pe de altă parte de cadre didactice angajate doar în regim de plată cu ora (cadre didactice asociate/pensionate: circa 5.600 în anul școlar 2024 – 2025)”, se precizează în comunicatul ministerului.

Situația titularilor

”Aproximativ 98.6% dintre titulari au rămas în aceleași unități școlare. Acolo unde fragmentarea normei era deja în peste trei unități școlare s-a creat posibilitatea de a nu se fragmenta suplimentar.

Așadar, în anul școlar 2025 – 2026, în comparație cu anul școlar 2024 – 2025, a crescut atât numărul profesorilor calificați la care copiii au acces, cât și timpul de interacțiune cu aceștia și a scăzut numărul personalului necalificat.

În general, a crescut ușor numărul de cadre didactice cu un singur contract de muncă, pe perioadă nedeterminată și determinată, reducându-se semnificativ cheltuielile cu contractele la plata cu ora”, mai precizează ministerul.

