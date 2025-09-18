O categorie de pensionari trebuie să dovedească de două ori pe an că sunt în viață: Aproape 1700 sunt din Alba

O categorie de pensionari români sunt obligați de stat să dovesdească de două ori pe an că sunt în viață. Aproape 1700 de astfel de pensionari sunt din Alba.

Deși în trecut erau obligați să facă acest lucru anual situația în care aceștia se află a venit după schimbarea legii pensiilor care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024. Mai exact trebuie să dovedească că sunt în viață odată la șase luni, adică de două ori pe an.

Categoria de pensionari vizată trebuie să completeze în fața unei ”autorități legale”, un document numit ”certificatul de viață”. Acest document trebuie depus la casa de pensii județeană, spre exemplu Casa de Pensii Alba.

Dacă nu depun acest document se sistează livrarea pensiilor.

Este vorba despre pensionarii stabiliți în altă țară, dar care sunt beneficiari de pensie din partea statului român.

Trebuie să dovedească de două ori pe an că sunt în viață

Potrivit noului cadru legal în domeniul pensiilor, în vigoare de la data de 1 septembrie 2024, în cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate (nerezidenți), certificatul de viață se transmite semestrial, din proprie inițiativă, de beneficiarul nerezident aflat în plată, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, după cum urmează:

în perioada 01 ianuarie – 31 martie, pentru prima verificare din cursul unui an calendaristic;

în perioada 01 iulie – 30 septembrie, pentru a doua verificare din cursul unui an calendaristic.

Certificatul de viață trebuie semnat în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt.

Situația în județul Alba

În județul Alba trebuie transmise la șase luni aproape 1700 de astfel de documente. Reprezentanții Casei de Pensii Alba au transmis pentru alba24.ro că până la data de 30 septembrie 2025, 1686 de pensionari ai județului Alba, dar care locuiesc în altă țară, au obligația de a transmite documentul.

Documentul semnat în fața unei autorități legale

Sintagma „autorități legale” se referă la instituții de pensii ori de securitate socială, autorități administrative locale, misiuni diplomatice, oficii consulare, notari publici, avocați, consilieri juridici, medici de familie de pe teritoriul statului de domiciliu, respectiv reședință, asociații de români cu personalitate juridică din diverse state, birouri ale Patronatelor cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat Protocoale de Colaborare: Institutul Național de Asistență Socială (INAS) din Italia, Institutul Național Confederal de Asistență (INCA) din Italia și Institutul de Tutelă și Asistență a Muncitorilor (ITAL – UIL) din Italia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News