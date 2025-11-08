Eveniment
O familie din Blaj s-a trezit cu un hoț în casă: Le-a furat un telefon mobil. Până să fie judecat, bărbatul a fugit în Franța
Un bărbat din Blaj a fost trimis în judecată, în lipsă, fiind acuzat de furt calificat. Deși fapta s-a petrecut în urmă cu mai bine de un an, acesta a fost trimis în judecată în data de 29 octombrie 2025.
Între timp, bărbatul nu a mai putut fi găsit de oamenii legii, fiind cel mai probabil plecat în Franța, potrivit motivării instanței.
Fapta pentru care acesta a fost trimis în judecată s-a petrecut în data de 3 octombrie 2024, pe timp de noapte. Acesta a intrat într-o casă din Blaj, în care locuiește un bărbat și soția sa.
La un moment dat, în jurul orei 4.30, femeia a fost trezită de strigătele soțului. Acesta încerca să prindă un bărbat care tocmai le intrase în casă. Cei doi nu au reușit, iar necunoscutul a fugit din casa lor cu un telefon mobil.
Însă, bărbatul a reușit să vadă semnalmentele hoțului. La scurt timp polițiștii au verificat camerele de supraveghere din zonă și au indentificat persoana în cauză.
Chemat la audieri, hoțul a uzat de dreptul la tăcere. Ancheta și-a continuat cursul, iar când polițiștii l-au citat pentru al audia iar, nu l-au mai găsit.
Din câte se pare acesta ar fi fugit în Franța, iar adresa nu este cunoscută.
Drept urmare, magistrații l-au trimis în judecată în lipsă. Acesta va fi judecat pentru furt calificat. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.
