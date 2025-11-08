Connect with us

Eveniment

O familie din Blaj s-a trezit cu un hoț în casă: Le-a furat un telefon mobil. Până să fie judecat, bărbatul a fugit în Franța

politie noaptea

Publicat

acum 1 minut

Un bărbat din Blaj a fost trimis în judecată, în lipsă, fiind acuzat de furt calificat.  Deși fapta s-a petrecut în urmă cu mai bine de un an, acesta a fost trimis în judecată în data de 29 octombrie 2025. 

Între timp, bărbatul nu a mai putut fi găsit de oamenii legii, fiind cel mai probabil plecat în Franța, potrivit motivării instanței. 

Fapta pentru care acesta a fost trimis în judecată s-a petrecut în data de 3 octombrie 2024, pe timp de noapte. Acesta a intrat într-o casă din Blaj, în care locuiește un bărbat și soția sa.

La un moment dat, în jurul orei 4.30, femeia a fost trezită de strigătele soțului. Acesta încerca să prindă un bărbat care tocmai le intrase în casă. Cei doi nu au reușit, iar necunoscutul a fugit din casa lor cu un telefon mobil.

Însă, bărbatul a reușit să vadă semnalmentele hoțului. La scurt timp polițiștii au verificat camerele de supraveghere din zonă și au indentificat persoana în cauză.

Chemat la audieri, hoțul a uzat de dreptul la tăcere. Ancheta și-a continuat cursul, iar când polițiștii l-au citat pentru al audia iar, nu l-au mai găsit.

Din câte se pare acesta ar fi fugit în Franța, iar adresa nu este cunoscută.

Drept urmare, magistrații l-au trimis în judecată în lipsă. Acesta va fi judecat pentru furt calificat. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

politie noaptea
Evenimentacum 1 minut

O familie din Blaj s-a trezit cu un hoț în casă: Le-a furat un telefon mobil. Până să fie judecat, bărbatul a fugit în Franța
Economieacum O oră

Ce procent din populația României este afectată de sărăcie. INS a publicat datele pe anul trecut
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Dronele echipei de robotică a Colegiului Militar din Alba Iulia. De la hobby spre o carieră în domeniu, în viitor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Ce procent din populația României este afectată de sărăcie. INS a publicat datele pe anul trecut
Economieacum o zi

Performanță în afaceri: Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut distincția ”Campion în Business 2025” – Transilvania
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
grindeanu
Evenimentacum o zi

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 7 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

Ce nu ai voie să faci de ziua Sfinților Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie. Superstiții, obiceiuri și tradiții
horoscop de weekend
Evenimentacum 24 de ore

Horoscop de weekend 8-9 noiembrie 2025: Să ne bucurăm de momentele simple ale vieții
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 6 ore

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum 10 ore

Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 12 ore

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Educațieacum o zi

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
Mai mult din Educatie