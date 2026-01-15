Connect with us

O femeie din Aiud și-a UCIS COPILUL PE CARE L-A NĂSCUT. L-a băgat într-un sac menajer și l-a ascuns în coșul cu haine

Publicat

acum O oră

O femeie din Aiud, Anca Maria C., a fost arestată preventiv pentru următoarele 30 de zile. Femeia este cercetată pentru omor calificat. Mai exact și-ar fi ucis copilul pe care l-a născut.

UPDATE: Femeia, în vârstă de 42 de ani mai are o fetiță în vârstă de 12 ani și lucra la un salon de înfrumusețare din oraș.

Potrivit surselor Alba24, cazul a ajuns în atenția anchetatorilor după ce femeia s-ar fi prezentat la spital cu hemoragie.

Cel mai probabil, medicii și-au dat seama că a născut și au anunțat poliția.

Anca Maria în data de 17 decembrie 2025 a născut un copil, i-a tăiat cordonul ombilical și l-a bagat într-un sac menajer, apoi l-a ascuns în coșul cu haine.

Arestarea preventivă a venit la propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. În data de 15 ianuarie 2026, judecătorii Tribunalului Alba au admis cerere procurorilor. 

Ce au transmis procurorii

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 14 ianuarie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de o inculpată în vârstă de 42 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de violenţă în familie în modalitatea omorului.

A născut copilul, iar apoi l-a bagat într-un sac și l-a ascuns în coșul de haine

Potrivit procurorilor ”la data de 17 decembrie 2025, în timp ce se afla la domiciliul său de pe raza municipiului Aiud, inculpata a născut un copil, iar după ce a secționat cordonul ombilical, a așezat copilul într-un sac menajer, l-a învelit într-un tricou și l-a ascuns într-un coș cu haine, determinând prin acțiunile sale decesul nou-născutului, care a fost găsit de organele de poliție la data de 18.12.2025.

Copilul s-a născut viu, dar a murit în coșul de haine

Din autopsia medico-legală a nou-născutului decedat a rezultat că acesta s-a născut viu, iar decesul s-a datorat insuficienței cardio-respiratorii acute consecutive pneumoniei acute de aspirație de lichid amniotic, în condițiile unei nașteri neasistate.

De asemenea, din expertiza medico-legală psihiatrică efectuată, a reieșit că inculpata a avut discernământ păstrat la data comiterii presupusei fapte și a avut capacitatea psihică de a aprecia critic conținutul și consecințele social-negative ale acțiunilor sale”, au notat magistrații Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Ana Maria C., își va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv.

Arestată preventiv pentru 30 de zile

Soluția pe scurt a Tribunalului Alba, în cazul arestării preventive.

(...) ”admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și dispune arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.01.2026 și până la data de 13.02.2026, inclusiv, a inculpatei C. MARIA-ANCA, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de „violență în familie”, prevăzută de art. 199 alin. (1) din C.pen., raportat la art. 188 alin. (1) - 189 alin. (1) lit. i) din C.pen”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului Alba.

 

 

