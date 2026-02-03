Connect with us

Procesul lui Victor Micula la Curtea de Apel Alba Iulia: Avocații au cerut schimbarea încadrării juridice. Ce au decis judecătorii

Un proces celebru se desfășoară în această perioadă pe rolul instanței superioare din Alba, Curtea de Apel Alba Iulia. Fondul nu a fost judecat la vreo instanță din județ, ci a fost strămutat. 

Mai exact, dosarul a venit de la Tribunalul Bihor, unde apelul trebuia să fie judecat de Curtea de Apel Bihor. Însă inculpatul a cerut strămutarea dosarului, iar acesta a ajuns la Alba Iulia. 

Este vorba despre procesul în care afaceristul Victor Micula a fost condamnat în primă instanță,  la o pedeapsă cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI.

Dosarul a ajuns la instanța superioară din Alba Iulia la sfârștiul anului 2025.

Recent în data de 30 ianuarie 2026, avocații lui Micula au cerut schimbarea încadrării juridice a faptelor. Însă magistrații instanței din Alba Iulia nu au admis cererea acestora.

Drept urmare dosarul se va judeca la instanța din Alba pe baza datelor de la instanța de fond.

Pentru ce a fost condamnat în primă instanță

Victor Micula şi poliţiştii din anturajul său ar fi transformat sistemele informatice ale MAI într-un soi de „motor de căutare personal”. Procurorii îl acuză pe tânărul milionar că, sprijinit de agenţi, a accesat ilegal baze de date pentru a obţine informaţii despre diverse persoane, vehicule, identităţi sau situaţii din evidenţe care nu îi erau destinate.

Potrivit rechizitoriului, poliţiştii nu doar că îi furnizau informaţii interne, ci îi permiteau şi acces direct la terminale, lăsându-l să caute singur în aplicaţiile instituţiei. În plus, unii dintre ei l-ar fi scutit de sancţiuni contravenţionale, ignorând încălcări evidente ale legii.

O următoare ședință de judecată va avea loc miercuri, 4 februarie, la Curtea de Apel Alba Iulia.

sursă foto: Bihoreanul.ro.

