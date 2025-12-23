Connect with us

VIDEO: Radu Miruță și Irineu Darău, noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus jurământul

Publicat

acum O oră

Cei doi noi miniștri ai Apărării și Economiei, Radu Miruță și Irineu Darău au depus marți, 23 decembrie jurământul. Ceremonia a avut loc la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui României, Nicușor Dan.

Radu Miruță a fost validat în funcția de ministru al Apărării și de asemenea va deține și funcția de vicepremier. Pentru ministerul Economiei a fost validat senatorul USR de Brașov, Irineu Darău.

Radu Miruță a fost implicat în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacțiune între Ministerul Apărării și industria națională de apărare de la Ministerul Economiei.


Irineu Darău, noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale, lucrând pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic.

Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte și echipe, precum și colaborarea cu clienți internaționali. Din 2020, este senator de Brașov.

