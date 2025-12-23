VIDEO: Radu Miruță și Irineu Darău, noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus jurământul

Cei doi noi miniștri ai Apărării și Economiei, Radu Miruță și Irineu Darău au depus marți, 23 decembrie jurământul. Ceremonia a avut loc la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui României, Nicușor Dan.

Radu Miruță a fost validat în funcția de ministru al Apărării și de asemenea va deține și funcția de vicepremier. Pentru ministerul Economiei a fost validat senatorul USR de Brașov, Irineu Darău.

Radu Miruță a fost implicat în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacțiune între Ministerul Apărării și industria națională de apărare de la Ministerul Economiei.

Irineu Darău, noul ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale, lucrând pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic.

Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte și echipe, precum și colaborarea cu clienți internaționali. Din 2020, este senator de Brașov.

