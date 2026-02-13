Eveniment
O grefieră a vrut ca instanța la care lucrează să îi plătească chiria locuinței. Ce a decis Curtea de Apel Alba Iulia
Timp de aproape doi ani, o grefieră s-a judecat cu instanța la care lucrează. Aceasta a dat în judecată instanța de judecată și cerut acordarea unei sume de bani din partea Curții de Apel la care lucrează, deoarece este din alt oraș și nu a primit o locuință de serviciu. Drept urmare a fost nevoită să își închirieze o locuință și a cerut ca instanța de judecată să îi deconteze o sumă de bani pentru plata chiriei.
În data de 6 februarie 2026 magistrații instanței superioare, Curtea de Apel Alba Iulia, au dat o decizie în acest caz.
În fața instanței, femeia a precizat că este angajată a Curţii de Apel Piteşti, începând cu data de 01 septembrie 2004 şl îndeplineşte funcţia de grefier la Secţia I Civilă a Curţii de Apel Piteşti.
A solicitat ca instanța să îi plătească o sumă din chirie
Potrivit motivării instanței, ”întrucât nu are locuinţă pe raza Municipiului Piteşti, unde îşi desfăşoară activitatea, a solicitat să i se recunoască drepturile privind Statutul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti.
Nu i-a fost atribuită o locuinţă de serviciu, însă a prezentat dovada că a încheiat un contract de închiriere pentru o locuinţă situată în Municipiul Piteşti şi a solicitat să i se acorde o sumă de bani reprezentând compensarea diferenţei între chiria stabilită pentru o locuinţa de serviciu şi chiria plătită pe baza contractului de închiriere.
Ce a spus în fața instanței
Astfel, la data de 2 aprilie 2024 a încheiat un contract de închiriere pentru o locuinţă situată în Piteşti, pe o durata de 12 luni, cu preţul de 1000 lei lunar. Contractul a fost încheiat sub semnătură privată şi a dobândit dată certă prin înregistrarea la organul fiscal.
În baza contractului de închiriere şi a dovezii obţinute de la proprietarii locuinţei că a plătit preţul lunar al chiriei, a solicitat să- i fie decontată suma plătită, fiind mai mică decât chiria stabilită pentru o locuinţă de serviciu.
Instanța nu i-a admis cererea
Solicitarea i-a fost respinsă cu motivarea că a înstrăinat o locuinţă proprietate personală după data numirii în funcţie, în localitatea în care a solicitat drepturile.
Mai exact la data de 31 august 2023 a încheiat cu fostul soţ actul de partaj voluntar în formă autentică prin care fostului soţ i-a revenit în proprietate exclusivă un apartament situat în Piteşti, reclamantei fiindu-i recunoscut dreptul la o sultă”, a susținut grefiera în instanța.
Decizia instanțelor de judecată
Cum instanța la care lucrează i-a respins cererea, grefiera a dat în judecată instanța. Un prim proces s-a desfășurat pe rolul Tribunalului Alba și o decizie a fost dată în 2 aprilie 2025.
Atunci magistrații Tribunalului Alba au respins cererea. Însă femeia a făcut apel. În apel dosarul s-a judecat la Curtea de Apel Alba Iulia. În data de 6 februarie 2026, magistrații instanței din Alba au notat că femeia a înstrăinat o locuință și drept urmare și-a pierdut dreptul de a primi compensație pentru închirierea unui alt spațiu.
Pe scurt și maigstrații Curții de Apel Alba Iulia au respins cererea grefierei.
