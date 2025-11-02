O nouă ediție de titluri de stat Fidelis, cele mai sigure instrumente de economisire disponibile în România

Ministerul de Finanţe programează pentru săptămâna viitoare startul unei noi ediții de titluri de stat FIDELIS, cea de-a 10-a din acest an. Titlurile de stat Fidelis sunt obligațiuni emise de Ministerul Finanțelor Publice din România, destinate exclusiv persoanelor fizice (cetățeni).

Sunt garantate de statul român, fiind considerate printre cele mai sigure instrumente de economisire disponibile în România.

Prin intermediul băncilor partenere se pot face, între 7 și 14 noiembrie, investiții în lei și euro, cu dobânzi atractive și neimpozabile, ce pot ajunge la 7,7% sau chiar la aproape 8% pentru donatorii de sânge, care beneficiază de condiții mai avantajoase.

Toate variantele de titluri de stat disponibile sunt publicate pe pagina de internet a instituției.

Valoarea nominală a unui titlul de stat FIDELIS este de 100 de lei sau de 100 de euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Autoritățile remarcă interesul crescut al publicului pentru acest tip de investiții. La cele nouă ediții derulate până acum, în acest an au participat aproape 30.000 de persoane.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News