O provocare i-a adus o condamnare unui tânăr, la Judecătoria Blaj. Motivul pentru care fosta iubită era sunată de bărbați

O provocare i-a adus unui tânăr o condamnare penală din partea magistraților din Blaj. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 21 de ani care a fost condamnat în data de 20 ianuarie 2026 pentru fals informatic.

Acesta a făcut pe site-ul publi24.ro un anunț în care a utilizat poza fostei sale iubite. Anunțul dădea de înțeles ca fata ar oferi servicii sexuale contra cost. Pentru a ilustra anunțul tânărul a folosit o poza pe care fata a avut-o postată pe story, pe Instagram. De asemenea tânărul i-a publicat și numărul de telefon al fetei.

După ce tânăra în cauză a început să primească apeluri telefonice de la diferiți bărbați, a intrat pe site și a verificat anunțul. Atunci și-a dat seama că fostul iubit ar fi cel care a postat anunțul pe rețelele de socializare.

Mai exact fata l-a bănuit pe fostul iubit deoarece anunțul ”a apărut la câteva zile după ce aceasta l-a blocat pe inculpat pe rețelele de socializare, precum și din faptul că, descrierea anunțului conținea greșeli gramaticale pe care le-a observat la inculpat și cu alte ocazii”, se arată în motivarea instanței.

Ce faptă a comis tânărul

”La data de 10 iunie 2024, ora 18:18:57, inculpatul a creat pe plaforma publi24, dedicată mesajelor pentru adulți, un anunț intitulat ”am 18 ani sunt din Blaj, în care a utilizat o fotografie care o înfățișează pe persoana vătămată și în conținutul căruia a inserat postul telefonic și numele acesteia, fără a avea consimțământul personei vătămate.

Platforma amintită este accesibilă gratuit tuturor persoanelor, neavând circuit închis. În vederea creeări contului respectiv inculpatul a utilizat o fotografie înfățițând persoana vătămată de pe contul de instagram al acesteia, printr-o captură de ecran.

De asemenea, în descrierea anunțului postat se face referire la întreținerea de către persoana vătămată de raporturi sexuale contra cost, fapt ce a determinat contactarea telefonică a acesteia de către mai multe persoane, care i-au solicitat întreținerea de raporturi sexuale”, au notat magistrații.

Pedeapsa primită pentru fapta comisă

În fața instanței tânărul a spus că a comis acest gest ca o provocare venită din partea unui prieten.

Pentru fapta sa, tânărul în vârstă de 21 de ani a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Blaj la pedeapsa de 8 luni de închisoare cu amânare pentru falsul informatic. De asemenea a mai fost obligat la 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Cristian Panu

