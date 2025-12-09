O zi liberă plătită pe lună pentru o categorie de salariați. Lege adoptată de Senat

O categorie de salariați vor avea o zi liberă plătită pe lună. Legea a fost adoptată luni de Senat.

Este vorba despre proiectul ce prevede ca salariatele diagnosticate cu endometrioză să beneficieze, lunar, de o zi liberă plătită.

Propunerea legislativă care completează în acest sens Legea nr.53/2003 – Codul Muncii a fost adoptată cu 77 voturi ‘pentru’, 34 ‘contra’ și 4 abțineri, potrivit Agerpres.

Endometrioza este recunoscută ca boală cronică potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Pentru a beneficia de ziua liberă, lunar, este nevoie de depunerea unei cereri și de recomandarea unui medic specialist.

Ziua iberă acordată lunar va fi considerată vechime în muncă.

”Salariatele diagnosticate cu endometrioză pot beneficia lunar, la cerere, de o zi liberă plătită, în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie. Ziua liberă plătită se consideră vechime în muncă și se suportă de către angajator, care beneficiază de decontarea parțială cheltuielilor aferente din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului”, prevede actul normativ.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.

Potrivit inițiatorilor proiectului de lege, endometrioza este o boală gravă ce afectează sute de mii de femei în România. Aceasta se manifestă prin dureri pelviene severe, oboseală cronică, iar în unele cazuri incapacitate temporară de muncă.

