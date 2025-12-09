Connect with us

Eveniment

O zi liberă plătită pe lună pentru o categorie de salariați. Lege adoptată de Senat

zile libere 2025

Publicat

acum 23 de secunde

O categorie de salariați vor avea o zi liberă plătită pe lună. Legea a fost adoptată luni de Senat.

Este vorba despre proiectul ce prevede ca salariatele diagnosticate cu endometrioză să beneficieze, lunar, de o zi liberă plătită.

Propunerea legislativă care completează în acest sens Legea nr.53/2003 – Codul Muncii a fost adoptată cu 77 voturi ‘pentru’, 34 ‘contra’ și 4 abțineri, potrivit Agerpres.

Endometrioza este recunoscută ca boală cronică potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Pentru a beneficia de ziua liberă, lunar, este nevoie de depunerea unei cereri și de recomandarea unui medic specialist.

Ziua iberă acordată lunar va fi considerată vechime în muncă.

”Salariatele diagnosticate cu endometrioză pot beneficia lunar, la cerere, de o zi liberă plătită, în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie. Ziua liberă plătită se consideră vechime în muncă și se suportă de către angajator, care beneficiază de decontarea parțială cheltuielilor aferente din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului”, prevede actul normativ.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.

Potrivit inițiatorilor proiectului de lege, endometrioza este o boală gravă ce afectează sute de mii de femei în România. Aceasta se manifestă prin dureri pelviene severe, oboseală cronică, iar în unele cazuri incapacitate temporară de muncă.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

zile libere 2025
Evenimentacum 23 de secunde

O zi liberă plătită pe lună pentru o categorie de salariați. Lege adoptată de Senat
Evenimentacum O oră

Miercuri, 10 decembrie: Concert de sărbători al trupelor locale, la Târgul de Crăciun din Sebeș
Educațieacum 2 ore

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 5 ore

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

FOTO: Delegație sanitar-veterinară din Israel în județul Alba. Este evaluată posibilitatea de export al ouălor de consum
Economieacum 7 ore

A intrat în vigoare interdicția la pășunat. Care sunt suprafețele exceptate. Detalii pentru fermieri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Când va decide PSD dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Evenimentacum 6 ore

Legea prin care cetățenii străini din afara UE cu afaceri în România puteau primi rezidență, retrasă. Risc identificat de CSAT
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum 23 de ore

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum o zi

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 17 ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – UAB. Votează Miss și Mister Popularitate Alba24
Horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2024: Energia stelelor ne invită la reflecție și la pregătiri pentru finalul de an
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 7 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o săptămână

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 3 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 5 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Educațieacum 2 ore

VIDEO: Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete, la Alba Iulia. Ce provocare au primit elevii Liceului Sportiv
Mai mult din Educatie