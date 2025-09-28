Connect with us

Ora de iarnă 2025 – când se schimbă ceasul în această toamnă. Ce efecte are asupra organismului

acum O oră

În fiecare toamnă, România se pregătește de una dintre cele mai vechi și mai discutate tradiții moderne: trecerea la ora de iarnă. O oră care pare să dispară și să reapară dintr-o simplă mișcare a acelor de ceas, dar care aduce zile mai scurte, seri care se lasă mai repede și dimineți mai luminoase, fiind un reper constant în viața de zi cu zi a românilor.

Deși pare o simplă formalitate, trecerea la ora standard rămâne un subiect dezbătut în întreaga lume, între susținătorii păstrării ei și cei care cer renunțarea la modificarea sezonieră. În paralel, tot mai multe studii analizează efectele acestei măsuri asupra oamenilor și discută care ar fi varianta cea mai potrivită pentru viitor.

Când trece România la ora de iarnă

România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 spre 27 octombrie 2025, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Astfel, ora 04:00 devine ora 03:00, iar românii vor dormi cu o oră mai mult.

Aceasta este ultima duminică din luna octombrie, momentul în care toate țările Uniunii Europene revin la ora standard (GMT+2), după șapte luni de oră de vară.

De ce se schimbă ora

Trecerea la ora de vară și cea de iarnă a fost introdusă pentru eficientizarea consumului de energie și valorificarea mai bună a luminii naturale în timpul zilei.

Ideea datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind aplicată pentru prima dată pe scară largă în timpul Primului Război Mondial, pentru economisirea resurselor energetice.

În prezent însă, efectele economice sunt minime, iar numeroși specialiști atrag atenția asupra impactului negativ asupra sănătății.

Ce spun studiile recente: ora standard, cea mai sănătoasă pentru organism

Un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea Stanford, publicat de Live Science, arată că ora standard permanentă (adică cea de iarnă) este cea mai sănătoasă opțiune pentru populație.

Cercetătorii au analizat modul în care diferitele modificări orare afectează ritmul biologic intern (ceasul circadian), responsabil pentru reglarea somnului, metabolismului și a stării generale de sănătate.

Schimbările de oră de două ori pe an reprezintă cea mai mare perturbare pentru organism.

Ele determină o așa-numită „povară circadiană”, adică o dereglare temporară a ritmului biologic care poate crește riscul de obezitate, supraponderalitate și boli cronice.

Ora de vară permanentă poate duce la privare de somn și la tulburări metabolice, mai ales la persoanele care trebuie să se trezească devreme pentru muncă sau școală.

Totuși, autorii avertizează că rezultatele se bazează pe simulări și date auto-raportate, ceea ce impune prudență în interpretare. Cu toate acestea, tendința generală este clară: organismul uman funcționează mai bine în ora standard.

Ce s-ar întâmpla dacă s-ar păstra tot anul ora de vară sau ora de iarnă

În ultimii ani, Uniunea Europeană a dezbătut eliminarea schimbării orei de două ori pe an. Deși Parlamentul European a votat în favoarea acestei măsuri în 2019, decizia finală a fost amânată, iar fiecare stat membru urmează să aleagă dacă rămâne permanent la ora de vară sau la cea standard.

Dacă România ar rămâne la ora de vară permanentă, soarele ar răsări iarna abia în jurul orei 9:00, ceea ce ar afecta elevii și angajații care încep activitatea devreme.

Dacă s-ar păstra ora de iarnă (standard) tot anul, diminețile ar fi mai luminoase, iar somnul și metabolismul ar fi mai bine sincronizate cu ciclul natural al zilei — lucru susținut și de cercetătorii de la Stanford.

