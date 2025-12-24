VIDEO: Polițiștii, pompierii și jandarmii din Alba, la datorie, de sărbători. Unde vor fi acțiuni și recomandări pentru locuitori

Polițiștii, pompierii și jandarmii din Alba vor fi la datorie, de sărbători. Aceștia vor asigura măsuri de ordine și siguranță în mai multe locații din județ. Reprezentanții MAI transmit recomandări pentru locuitori, pentru o minivacanță liniștită.

Peste 160 de polițiști vor asigura măsuri de siguranță de Crăciun în Alba

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba vor fi la datorie, în perioada Crăciunului, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și menținerea fluenței și siguranței traficului rutier.

Pentru ca zilele de sărbătoare care urmează să se desfășoare în condiții de siguranță, peste 160 de polițiști vor acționa, zilnic, pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta liniștea cetățenilor și vor interveni rapid la sesizările privind comiterea unor fapte antisociale.

Recomandările polițiștilor

Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să circule prudent, cu viteză adaptată condițiilor de trafic, să evite depășirile riscante, să păstreze distanța de siguranță, să își planifice din timp deplasările și să se informeze despre traseu, starea drumurilor și condițiile meteo. De asemenea, reamintesc că anvelopele de iarnă sunt obligatorii.

Pentru prevenirea evenimentelor negative, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, adresează cetățenilor următoarele recomandări:

nu consumați în exces băuturi alcoolice, comiterea faptelor antisociale poate fi înlesnită de consumul de alcool

primiți colindători doar dacă îi cunoașteți. Nu permiteți accesul în locuință unor persoane pe care nu le cunoașteți și nu dați curs unor solicitări din partea acestora

aveți grijă de bunurile dumneavoastră atunci când vă aflați în locuri aglomerate

nu răspundeți provocărilor cu violență

în caz de nevoie, sunați la 112

Reguli pentru utilizarea articolelor pirotehnice

Poliția atrage atenția cu privire la pericolul reprezentat de utilizarea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice. Pe lângă pagubele materiale, acestea pot produce vătămări corporale grave. Din acest an, pot fi folosite doar articolele pirotehnice care nu pot răni pe nimeni.

Articolele pirotehnice din categoriile P1 și T1, respectiv petardele, pocnitorile și cele de scenă, sunt interzise publicului larg. Artificiile de brad, bețișoarele bengale sau granulele scânteietoare pot fi achiziționate de publicul larg.

”Nerespectarea cadrului legislativ pune în pericol oameni, animale și bunuri materiale. Siguranța tuturor presupune empatie și un comportament responsabil” – IPJ Alba.

Polițiștii din Alba adresează tuturor cetățenilor urări pentru un Crăciun în siguranță, alături de cei dragi.

ISU Alba: pompierii vor asigura intervenții imediate, în caz de nevoie

Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba vor monitoriza permanent evoluția situațiilor operative din teren. Aceștia sunt pregătiți să intervină prompt, prin dispunerea măsurilor necesare, pentru gestionarea eficientă a oricăror situații de urgență.

Din punct de vedere operativ, pompierii vor fi zilnic la datorie, asigurând intervenția imediată pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, asistența medicală de urgență și salvarea persoanelor și animalelor aflate în medii ostile vieții.

Totodată, inspectorii de prevenire au desfășurat acțiuni de îndrumare și control privind respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la unitățile de alimentație publică, lăcașurile de cult, unități de turism precum și la amenajările temporare destinate desfășurării evenimentelor tradiționale specifice sezonului rece.

Recomandări ISU Alba

ISU Alba reamintește cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor. Utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire, suprasolicitarea instalațiilor electrice sau neglijarea supravegherii copiilor pot genera situații cu consecințe grave.

Recomandări:

utilizarea cu maximă prudență a sobelor și a altor surse de încălzire

evitarea suprasolicitării instalațiilor electrice

interzicerea folosirii lumânărilor sau a artificiilor în bradul de Crăciun ori în apropierea materialelor inflamabile

decuplarea aparatelor electrice la părăsirea locuinței

cunoașterea căilor de evacuare în cazul cazării în unități turistice.

Pompierii adresează locuitorilor cele mai calde urări de sănătate, liniște sufletească și prosperitate.

”Fie ca toate visele pe care le aveți în aceste zile magice să se împlinească și drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire și belșug. Sărbători binecuvântate!” – ISU Alba.

Jandarmeria Alba acționează cu efective sporite

În perioada 24–28 decembrie, Jandarmeria Alba va acționa cu efective sporite în zonele aglomerate de pe raza județului, pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Efectivele de jandarmi vor desfășura zilnic misiuni, independent și în cooperare cu celelate structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură penală sau contravențională.

Pe durata sărbătorilor, jandarmii vor asigura măsuri de ordine publică la Târgurile de Crăciun organizate în această perioadă, precum și în zona lăcașurile de cult, pe timpul slujbelor religioase, evenimente la care se preconizează prezența unui număr sporit de credincioși și turiști.

Jandarmii de la posturile montane sunt prezenţi în zona staţiunilor turistice și pe traseele montane pentru îndrumarea turiștilor și pregătiți să vină în ajutorul celor aflați în dificultate. Turiștilor le este recomandat să fie echipați corespunzător sezonului rece și să se informeze cu privire la condițiile meteo și drumurile sau traseele turistice închise în această perioadă.

În cazul observării unor fapte antisociale, cetățenii sunt rugați să solicite sprijinul forțelor de ordine din zonă sau să apeleze numărul unic de urgență 112. De asemenea, să manifeste prudență în relațiile cu persoane necunoscute, să evite conflictele și situațiile cu potențial pericol.

Părinții sunt rugați să își supravegheze îndeaproape copiii, în special în zonele aglomerate, și să prevină utilizarea obiectelor pirotehnice, care pot genera accidente grave.

Jandarmii reamintesc că deținerea, folosirea sau comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3 și F4 constituie infracțiune.

”În contextul acestei vacanței școlare, recomandăm părinților să acorde o atenție sporită activităților și anturajului copiilor, atât în mediul real, cât și online.

Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului să ne aducă tuturor liniște și bucuria de a fi împreună cu cei dragi! Vă dorim tuturor sărbători frumoase și în siguranță!” – Jandarmeria Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News