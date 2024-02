Orașe din Alba și din alte județe vor putea atrage aproape 20 de milioane de euro de la UE. Bani pentru dezvoltare urbană

Bani de la UE pentru dezvoltare. Fonduri în valoare de aproape 20 de milioane de euro de la Uniunea Europeană vor putea fi atrase de mai multe județe. De banii de la UE vor putea beneficia 37 de orașe din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

Potrivit ADR Centru banii sunt destinați pentru proiecte de dezvoltare urbana integrata care trebuie sa asigure cresterea, in ansamblu, a atractivitatii Regiunii Centru.

Care este valoarea minimă a proiectelor

Valoarea eligibilă a proiectelor:

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 300.000 euro

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 4.000.000 euro.

Un solicitant eligibil poate depune în cadrul apelului unul sau mai multe proiecte cu condiția ca valoarea maximă eligibilă cumulată a proiectelor depuse să nu depășească 4.000.000 euro..

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, publica apelul de proiecte pentru dezvoltare urbana integrata prin regenerarea spatiilor publice, punerea in valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale si a potentialului turistic din orasele Regiunii Centru, cu finantare din Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027.

Bugetul total alocat de la UE

Bugetul total alocat este de peste 20 milioane euro, din care resursele nerambursabile care pot fi atrase din Fondul European de Dezvoltare Regionala se cifreaza la peste 19 milioane euro.

Acest apel de proiecte este de tip necompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, cu termen limita de depunere a cererilor de finantare, pana la data de 28.02.2025.

Cererile de finantare depuse trebuie sa asigure cresterea, in ansamblu, a atractivitatii Regiunii, prin promovarea dezvoltarii integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, inclusiv cresterea securitatii in zonele urbane.

Cum se va face selectarea proiectelor

Selectarea proiectelor se va face din perspectiva includerii lor in SIDU, iar proiectele finantate trebuie sa demonstreze abordarea integrata a investitiilor pentru dezvoltare.

”Arealul urban este in plin proces de dezvoltare, datorita oportunitatilor socio-economice mai mari si a serviciilor mai bune oferite intr-un oras fata de zona rurala, dar si din cauza fenomenului migratiei de la sat la oras, care este completat de revenirea in tara a cetatenilor romani care se asteapta sa gaseasca in zonele urbane aceleasi facilitati ca in Vestul Europei.

Concentrarea populatiei permite generarea de economii in furnizarea de servicii publice si private, precum si dezvoltarea ecosistemelor economice care asigura cresterea calitatii vietii.

Astfel, prin Programul ”Regiunea Centru”, in cadrul acestui apel de proiecte, finantam investitii in localitati clasificate la nivel de oras, prin care se vor regenera spatiilor publice, inclusiv pentru asigurarea sistemelor de securitate a cetateanului, conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si istoric si a infrastructurii din domeniul cultural, precum si pentru dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii de turism.

Este important faptul ca edilii pot crea parteneriate cu judetele, cu alte entitati administrative de tip orase sau comune din zona functionala urbana, cu unitati de cult din cadrul cultelor recunoscute in Romania sau cu organizatii neguvernamentale, cu care vor dezvolta in comun proiectele pentru comunitatea locala”, a declarat domnul Simion Cretu, Director general ADR Centru.

