Parlamentul a respins proiectul legii pensiilor magistraților declarat neconstituțional de către CCR

Plenul Parlamentului a respins, miercuri, proiectul legii pensiilor magistraților pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea și care a fost declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională.

S-au înregistrat 246 voturi ”pentru”, 78 ”împotrivă” și 31 abțineri.

La dezbateri, senatorul AUR Laurențiu Plăeșu a susținut că Parlamentul nu poate să voteze pentru respingerea sau adoptarea proiectului, ci doar pentru menținerea sau retragerea încrederii Guvernului.

”Parlamentul este învestit cu acest proiect de lege pentru adoptare în procedura angajării răspunderii și în această procedură Parlamentul nu poate să voteze nici pentru adoptarea lui, nici pentru respingere, ci poate să voteze doar pentru menținerea sau retragerea încrederii Guvernului.

Consider că propunerea făcută de Comisiile juridice de respingere a proiectului este vădit neconstituțională. De asemenea, CCR, în cuprinsul deciziei, spune că Parlamentul trebuie să adopte o hotărâre privind încetarea procesului legislativ, nu pentru respingerea proiectului”, a mai spus Plăeșu.

El a propus retrimiterea la comisie a raportului, însă propunerea a fost respinsă de către plen.

Miercuri dimineață, Comisiile juridice reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au dat un raport de respingere pentru acest proiect.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vinerea trecută, că noul proiect privind pensiile magistraților a fost trimis spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii și, dacă avizul va fi primit, cel mai târziu, pe data de 28 noiembrie va fi declanșată procedura de angajare a răspunderii Guvernului.

Reamintim că este vorba despre legea privind pensiile magistraților pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament și care a fost declarată neconstituțională din cauza unei erori procedurale, și anume lipsa avizului legal al CSM.

Între timp, actul normativ a fost refăcut și retrimis Consiliului Superior al Magistraturii pentru avizare.

