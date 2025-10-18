Connect with us

Orionidele: fenomen astronomic spectaculos, vizibil din România. Când pot fi observate stelele căzătoare

Publicat

acum 35 de secunde

Orionidele: curentul de meteori Orionide va avea maximul în luna octombrie. Vor putea fi observate circa 20 de ”stele căzătoare” pe oră, în condiții de cer senin.

Maximul curentului de meteori Orionide se produce în noaptea de 20-21 octombrie, potrivit astro-urseanu.ro.

Aceşti meteori sunt rapizi – se deplasează cu 66 km/s în atmosfera Pământului. Sunt cunoscuţi pentru strălucirea şi viteza lor.

Orionidele: legătura cu cometa Halley

Aceste stelele căzătoare par a veni din constelaţia Orion, una dintre cele mai strălucitoare de pe cer, de aici venind şi numele lor, Orionide, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti.

Orionidele reprezintă unul dintre curenţi de meteori mai importanţi care străbate cerul în perioada 2 octombrie şi 7 noiembrie, când Terra trece prin marginea exterioară a norului de particule din coada cometei 1/P Halley. Atât Pământul, cât şi cometa orbitează eliptic Soarele, intersectându-se de două ori pe an. Astfel, în mai, poate fi observat curentul de meteori Eta Aquaride, în timp ce în toamnă se produc Orionidele, potrivit Agerpres.

Orionidele: cum pot fi observate

Orionidele pot fi observate după miezul nopţii până spre răsăritul Soarelui, interval în care constelaţia Orion se află deasupra orizontului.

Acest curent de meteori este cunoscut pentru meteorii foarte strălucitori (bolizi) pe care uneori îi produce, un motiv în plus pentru a-l observa. Chiar dacă sunt rapizi, pot lăsa „trenuri” strălucitoare (bucăţi incandescente de resturi în urma meteorului), care pot dura de la câteva secunde, până la câteva minute, potrivit leonid.arc.nasa.gov.

Meteorii rapizi pot deveni uneori şi mingi de foc, explozii prelungite de lumină sau se pot despărţi în mai multe bucăţi, oferind un spectacol ca acela de artificii.

Este de preferat ca observaţiile să se facă din afara oraşelor mari sau de la marginea lor, pentru că iluminatul public face ca majoritatea meteorilor să nu poată fi observaţi.

Deşi faza maximă este aşteptată după miezul nopţii, în dimineaţa zilei de 21 octombrie, pentru cei pasionaţi de astfel de fenomene astronomice, este de ştiut că pot fi observate, într-un număr mai mic, stelele căzătoare, potrivit International Meteor Organization (www.imo.net).

