(P) Beneficiile heringului afumat

Heringul este un fel de mâncare tradițională în țările scandinave, cum ar fi Suedia, în special de Paște și vara. În nord, se preferă cu o vinegretă de muștar, în timp ce în Stockholm heringul murat este foarte popular.

Este un pește gras și, prin urmare, beneficiile peștelui afumat sunt multe, fiind, de asemenea, foarte bogat în acizi grași omega-3 și este cunoscut ca fiind bun pentru inimă.

Din punct de vedere istoric, peștele a fost o sursă cheie de proteine pentru oameni, dar aducerea lui la masă poate fi o afacere riscantă.

Acest lucru se datorează faptului că procesul de afumare este anevoios și trebuie să fii în contact cu fumul care este extrem de dăunător pentru plămâni.

Heringul „Clupea harengus” face parte din ordinul sau familia Clupeidae, dar carnea sa este mai puțin delicată decât cea a sardinei.

Sardina „Sardina pilchardus” aparține, de asemenea, familiei Clupeidae, ca și heringul, ceea ce înseamnă că este un pește cu corp lung.

Acești doi pești cu aspect foarte asemănător sunt, în realitate, doi pești diferiți și de calități foarte diferite.

În comerț, se găsesc mai ușor sardinele sub formă de pește proaspăt, iar acestea au o aromă foarte puternică și sunt foarte gustoase, fiind totodată unul dintre cei mai sănătoși pești.

Dar heringul se găsește adesea în unități sărate și, față de sardine, beneficiile heringului afumat sunt și mai mari.

Heringul proaspăt este foarte gustos și, sub formă sărată, poate fi conservat timp de mai mulți ani, la fel ca și în stare proaspătă, este utilizat pe scară largă de industria conservelor.

Principalele caracteristici ale heringului

Deși are dinții mici, branhiile sale funcționează ca o sită, permițându-i să captureze animale mici prin filtrarea apei pe care o ingerează în timp ce înoată.

Maxilarul inferior este proeminent, iar ochii sunt acoperiți de pleoape transparente.

Dimensiunea medie a heringului, membru al familiei Clupeidae, este de 4,5 centimetri, iar corpul său este de obicei alungit și fără solzi ascuțiți.

Operculul său nu are oase canelate, marginea fantei branhiale este foarte rotunjită, nu are o înotătoare proeminentă și nu are aproape deloc oase în carne.

Specia din Marea Baltică ajunge la maturitatea reproductivă la 2-3 ani, în timp ce varianta din Atlantic atinge maturitatea reproductivă la 5-8 ani.

Se înmulțesc cel puțin o dată pe an, iar femela de hering are capacitatea de a depune puțin peste 40.000 de ouă.

Deși majoritatea nu ajung la vârsta adultă, cei care se reproduc produc suficienți pui pentru a asigura conservarea speciei.

Când ouăle eclozează, apar sub formă de larve, cu dimensiuni cuprinse între 3 și 5 centimetri, în funcție de variantă, atlantică sau baltică.

Pe măsură ce se dezvoltă, se transformă în exemplare tinere care se îndreaptă spre coastă și plaje. Heringii invadează apele pelagice la aproximativ șase luni de la ecloziune, se concentrează în bancuri mari și se hrănesc cu larve de crustacee și zooplancton.

Din aceste motive, beneficiile heringului afumat sunt numeroase, iar carnea sa este, de asemenea, foarte gustoasă și este folosită pe scară largă în bucătăria de înaltă clasă.

Ce este heringul afumat?

Heringul afumat este o metodă de conservare care se practică din timpuri imemoriale și este larg răspândită în întreaga Europă.

Această specie este a doua cea mai importantă specie în ceea ce privește capturile, după cod, motiv pentru care heringul afumat are o tradiție îndelungată.

Este posibil să își piardă o parte din culoarea caracteristică, dar își păstrează conținutul de vitamine, astfel încât beneficiile heringului afumat în comparație cu cele ale heringului proaspăt sunt similare.

Unul dintre principalele beneficii ale heringului afumat este valoarea sa nutritivă, deoarece aceasta este foarte mare, motiv pentru care nu este recomandat în dietele de slăbire.

Care sunt beneficiile consumului de hering afumat?

Beneficiile heringului afumat sunt numeroase, printre care putem evidenția grupurile de femei însărcinate și cele care alăptează, deoarece este bogat în vitamina B12.

Consumul acestui pește poate ajuta persoanele cu probleme de stomac, datorită conținutului ridicat de vitamina B12.

În plus, conține o cantitate mare de vitamina D, așa că consumul acestui pește este recomandat pentru întărirea pielii și a oaselor.

Consumul de alimente care conțin vitamina D ne întărește sistemul imunitar și previne unele tipuri de cancer.

