Concurs anulat la Primăria Alba Iulia pentru un post de comunicare, după ce Alba24 a pus întrebări. Anunț de recrutare cu probleme

Primăria Alba Iulia a căutat un expert în comunicare, pentru un proiect european, dar fără nici o experiență în zona de comunicare. Direcția de Asistență Socială a scos recent la concurs un loc de muncă vacant, în cadrul unui proiect european.

Însă, după ce reporterii alba24.ro au pus mai multe întrebări legate de cerințele obligatorii pentru participarea la concurs, reprezentanții Primăriei Alba Iulia au decis să anuleze concursul.

Postul vacat era de ”Expert Comunicare și PR”, în cadrul proiectului, ”Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain”. Însă, la condițiile specifice de participare la concurs, nu exista nici măcar o cerință (studii, experiență, nici măcar voluntariat) care să aibă legături sau tangente cu zona de comunicare și PR.

Mai exact cerințele de participare la concurs erau următoarele:

Studii superioare în Științe administrative sau Științe Economice, limba engleză la nivel avansat și vechime de minim 1 an în cadrul proiectelor Horizon Europe.

Acestea erau cerințele pentru un post de comunicare și PR. Mai mult de atât, chiar și în biografia pe care posiblii candidați trebuiau să o învețe se aflau: Constituția României, statutul funcționarilor publici, sau ghidul de finanțare al proiectului.

Ce au întrebat reporterii alba24.ro

Întrebările au fost adresate primarului Gabriel Pleșa, prin email.

”În atenția domnului primar Gabriel Pleșa. Având în vedere anunțul de mai jos, vă rugăm să ne precizați care este motivul pentru care pentru un post de PR și comunicare, au fost excluse de la condițiile de participare studiile de comunicare, jurnalism, PR, publicitate și alte domenii care chiar au legătură cu comunicarea?

De asemenea, vă rugăm să ne spuneți care este explicația faptului că ați inclus la condiții: Științe Sociale/ Științe Administrative/ Științe Economice? Care este legătura dintre acestea și munca de PR/comunicare?

Vă mai rugăm să ne spuneți de ce din procesul de recrutare lipsește orice evaluare a competențelor legate direct de jobul de comunicare?”, au fost întrebările adresate.

Răspunsul primit: Primăria a anulat concursul

Deși întrebările au fost adresate primarului Gabriel Pleșa, răspunsul a venit din partea directorului executiv al Direcției de Asistență Socială, Adela Cristescu.

De asemenea reprezentanții primăriei au considerat întrebările reporterilor alba24.ro sesizări și nu întrebări venite din partea unui ziar, în baza Legii 544.

În linii mari cei din Primăria Alba Iulia au decis să pună totul în baza unei erori materiale, motivul pentru care la cerința de studii superioare nu a existat și ramura de ”științe ale comunicării”.

Însă nu au explicat și de ce ca studii se cereau doar ”studii economice sau administrative”, asta în condițiile în care o bună parte dintre experții în comunicare sau PR au studii în zona de filologie.

Mai mult de atât au precizat că a fost anulat concursul și că sarcinele de comunicare vor reveni consilierului manager de proiect.

Extras din răspunsul primit

”(…) s-a constatat faptul că printr-o eroare materială din anunțul cu nr. 131245/04.11.2025, s-a omis „Ramura de Știință – Ştiințe ale comunicării”, la cerințe specifice de participare.

Termenul inițial de depunere a dosarelor de participare la concurs a fost inițial 18.11.2025. Menționăm că până la data prezentei nu a fost înregistrat nici un dosar de participare la concurs.

În cazul în care ar mai fi fost făcută o erată de îndreptare e erorii materiale, ar mai fi existat doar 5 zile calendaristice de depunere a dosarelor dar ar fi fost discriminatoriu pentru persoanele care ar fi dorit să participe față de termenul inițial de 10 zile calendaristice.

Având în vedere cele menționate anterior, concursul de recrutare a postului de Expert comunicare şi PR, pe durată determinată în afara organigramei pentru desfăşurarea de activități se va anula prin act administrativ. În această situație, sarcinile acestui post vor fi transferate consilierului manager de proiect”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia, în răspunsul oferit reporterilor alba24.ro.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News