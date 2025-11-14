FOTO: Topul firmelor din Alba: Schimb de generații la conducerea companiilor de succes din județ

Gala Topul Firmelor aduce anual cele mai importante firme din județul Alba, într-un singur loc, într-o seară. Automat firmele sunt reprezentate fie de manageri sau directori, sau de un reprezentant al companiei.

Însă, în județ, în mediul de afaceri local are loc un fenomen firesc: schimbul de generații în conducerea firmelor cu tradiții, a firmelor făcute în familie.

Mai exact, puncte cheie din afaceri sunt preluate treptat de copiii managerilor, cei care au pornit de la zero compania. Iar acest fenomen s-a văzut cel mai bine joi, 13 noiembrie, la Pavilion Mercur.

Copiii unor oameni de afaceri din județ fac pasul firesc și fie reprezintă firma sau au preluat deja din afacerile părinților. Aceștia au fost prezenți la eveniment, unde au fost premiați de Camera de Comerț și Industrie.

De menționat este faptul că aceștia învață alături de părinți pentru a înțelege cum se conduce o companie de succes.

Printre cele mai notabile prezențe joi, la Pavilion Mercur, ale celor care fac parte din noua generație și vor reprezenta următoarea generație de antreprenori au fost:

Alexia Tecșa – Almax Residence,

Darius Poptean – Livio Dario,

Andreea Oprean – Oprean SRL,

Macarie Alexandru – Mercur, Allegria,

Macarie Bogdan – Mer Furniture,

Ana Maria Oprean – Oprean Logistics,

Andrei Oprean – Casa Auto Sebeș,

Cristi Iviniș – Trans Iviniș,

Andrei Dicu – Eostar,

Andrei Florea – Florea Grup,

Denisa Kilyen- Energycab Sistem,

Amalia Baciu Sarmeș – Axa Porcelaine,

Claudiu Aldea – Simy Petrești,

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News