Eveniment

FOTO: Antonia Maria Purcel și Tudor Ticușan, Miss și Mister Boboc 2025 la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia

Publicat

acum 5 secunde

Antonia Maria Purcel și Tudor Ticușan au obținut titlurile de Miss și Mister Boboc 2025 la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia.

De asemenea, în urma sondajului de pe site-ul Alba24, Daria Alessia Sturza și Darius Gabriel Cioruță au obținut titlurile de Miss și Mister Popularitate Alba24. 

Șase perechi de boboci au intrat în acest an în competiția pentru titlul de MISS și MISTER BOBOC 2025 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia. Tema din acest a fost „Evul Mediu”.

Balul a avut loc joi, 13 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților din municipiu.

