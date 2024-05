(P.E.) Obiective edilitare ambițioase pentru fiecare nevoie a comunei Mihalț. Angajamentul ferm al candidatului PNL, Flavius Breaz

Mai bine, mai eficient, mai departe! Obiective edilitare ambițioase, pentru fiecare nevoie a comunei Mihalț, angajamentul ferm al candidatului PNL, Flavius Breaz.

Pentru un nou mandat în fruntea administrației locale din comuna Mihalț, din partea Partidului Național Liberal intră în cursă primarul în funcție, Flavius Breaz.

Dacă în 2008 devenea cel mai tânăr edil din țară, acum, în fața unui nou angajament de 4 ani, liberalul se înscrie în categoria primarilor cu experiență, una pe care o va folosi în slujba comunității pe care, de-a lungul celor 4 mandate, a scos-o, la propriu, din noroaie, și a pus-o pe drumul european al dezvoltării.

Un sens unic care s-a dovedit un pariu câștigat de către tânărul edil, o oportunitate valorificată la maximum, dovadă fiind toate realizările de până acum. Finanțările impresionante, obținute prin PNDR, PNDL, PNRR, PNI ’’Anghel Saligny’’, CNI, dar nu numai, sprijinul constant al Consiliului Județean Alba, al președintelui Ion Dumitrel și al vicepreședintelui Marius Hațegan, cât și al parlamentarilor PNL, îi asigură primarului Flavius Breaz un avans greu de recuperat de către oricare contra candidat.

*16+1 pentru Mihalț! Majoritatea care asigură continuitatea: echipa consilierilor primarului Flavius Breaz pentru următorii 4 ani de dezvoltare susținută

Pentru a continua în ritmul impus de suma proiectelor aflate acum în implementare pe raza comunei Mihalț, cât și a celor în pregătire, Flavius Breaz propune o echipă de 16 consilieri locali care să-l sprijine în realizarea investițiilor dorite, și care să aducă un plus de energie și implicare la nivelul administrației locale.

Astfel, pentru a-și asigura majoritatea care să asigure continuitatea dezvoltării comunei Mihalț, Flavius Breaz mizează pe următorii consilieri locali: Breazu Dorin – mecanic auto, 49 ani, Comșa Maria Florina – profesor, 45 ani, Mîrza Nicolae Cosmin – inginer mecanic, 28 ani, Cârnaț Marius Simion – tehnician electronist – 38 ani, Popa Sergiu Ioan – revizor tehnic vagoane, 59 ani, Șerb Septimiu Darius – economist, 45 ani, Popa Ioana Viviana – asistent medical, 43 ani, Bec Radu Lucian – economist, 39 ani, Sântimbrean Pamfil Liviu – electrician, 35 ani, Mârza Alin Marian – instructor sportiv, 36 ani, Decean Ioan Cornel – mecanic, 33 ani, Decean Liviu Mihai – tehnician veterinar, 32 ani, Bobițan Marius Rareș – tehnician chimist, 32 ani, Man Lucian Petru – tehnician telecomunicații, 29 ani, Tătăhuia Mihai Cosmin – inginer agricol, 25 ani, Muntean Virgil Mihai –inginer, 64 ani.

Cu o medie de vârstă sub 40 de ani, dar cu o pregătire ireproșabilă, variată și valoroasă pentru orice administrație locală, tânăra echipă a primarului Flavius Breaz reprezintă o opțiune sigură, singura, de altfel, care poate garanta fluiditatea implementării obiectivelor edilitare pe care și le-au propus pentru următorii 4 ani.

*Mai bine, mai eficient, mai departe! Obiectivele primarului Flavius Breaz în viitorul mandat

Debutul campaniei electorale nu-l degrevează pe candidatul PNL, primar în funcție, de efortul depus pentru a continua și finaliza investiții deja în lucru la nivelul comunei Mihalț. Și, ca tot omul gospodar, ce a început, vrea să vadă dus și la bun sfârșit!

Obiectivele de investiții demarate până la această dată: reabilitare și modernizare străzi în comuna Mihalț; renovarea energetică a clădirilor publice din localitate: Școala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț – Corp I, Căminul Cultural Mihalț, Dispensarul Mihalț; 2 stații de încărcare mașini electrice; creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public; dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Ion Breazu” Mihalț; parteneriat modernizare DN14 B + poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel); proiectul pilot – „Construire Sală de sport școlară în sat Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba”; lucrările de înregistrare sistematică în cadrul Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară; construirea capelei în localitatea Cistei, amenajarea exterioară și împrejmuirea curții la grădinița Mihalț.

Obiective asumate pentru viitorii 4 ani de mandat: construire capelă în localitatea Obreja; reabilitare Școala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț – corp II; amenajare zonă de agrement – zona Rât și Zărieș; creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Mihalț, județul Alba – localitățile Mihalț, Cistei și Obreja; achiziție microbuz transport școlar; amenajare muzeu „Ion Breazu” în curtea grădiniței din localitatea Mihalț; montare sistem supraveghere video în comuna Mihalț; montare panouri fotovoltaice pe clădirile publice din comuna Mihalț; asfaltare/modernizare drumuri comunale și de hotar; reabilitare punte peste râul Târnava; amenajare parc fotovoltaic în comuna Mihalț; amenajări peisagistice, împăduriri terenuri.

„Când pornești într-o călătorie, chiar dacă drumul ți-e familiar și l-ai mai străbătut de nenumărate ori, emoția unui nou parcurs te face cu atât mai atent la pregătirea dinaintea plecării.

Similar, în fața unui nou mandat pentru care voi cere votul locuitorilor comunei Mihalț, în calitate de candidat al Partidului Național Liberal, mă simt încrezător alături de consilierii pe care îmi doresc să-i am alături pe parcursul celor 4 ani în care nu avem decât să ne autodepășim.

Mă uit în spate nu doar pentru a nu uita de unde am plecat, ci pentru că acolo sunt rezultatele muncii mele, singurele recomandări de care am nevoie și confirmarea că pot și trebuie să rămân alături de comunitatea pentru care mai am atât de multe proiecte de transformat în realitate”, transmite primarul Flavius Breaz, candidatul PNL pentru mandatul cu numărul 5 în fruntea administrației locale din Mihalț.

Comandat de: PNL Filiala Alba. Distribuit de SC Independent SRL. Cod unic mandatar financiar: 21240015

