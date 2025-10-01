Pachete pentru vârstnici, distribuite la Alba Iulia de Filantropia Ortodoxă

1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată la Alba Iulia de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Asociația a anunțat că a distribuit pachete în valoare totală de 21.000 lei, persoanelor vârstnice aflate în nevoie.

Fiecare pachet a cuprins obiecte alese cu grijă pentru a aduce căldură și siguranță în pragul sezonului rece: pătură, pilotă, pernă, lenjerie de pat pentru două persoane, prosop de baie, precum și produse de igienă personală – săpun, șampon, pastă și periuță de dinți, cremă pentru mâini.

Valoarea individuală a pachetelor a fost de 350 lei sau 250 lei, în funcție de nevoile fiecărei persoane.

”Această acțiune se adaugă activităților prin care Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia sprijină permanent vârstnicii, atât prin centre rezidențiale, cât și prin serviciile de îngrijire la domiciliu, unde echipele asociației le oferă zilnic asistență medicală, socială și sprijin sufletesc.

Mai presus de bunurile oferite, mesajul este unul clar: persoanele vârstnice nu sunt singure și nu sunt uitate, ci rămân în mijlocul comunității, ca mărturie vie de credință și înțelepciune”, au transmis reprezentanții Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice nu este doar o dată în calendar, ci un moment de reflecție și rugăciune: să mulțumim pentru părinții și bunicii noștri, pentru jertfa și dragostea lor, și să învățăm de la ei tăria credinței și răbdarea în încercări.

Cu acest prilej, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, împreună cu Federația Filantropia, transmite tuturor persoanelor vârstnice un gând de sănătate, pace și binecuvântare: să aveți parte de zile senine, de dragostea familiei, de sprijinul comunității și de lumina lui Dumnezeu în suflete” au mai precizat aceștia.

