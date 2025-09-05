Connect with us

Ce ar trebui să mănânce copiii la școală: sugestii pentru pachețele nutritive

Ce să îi punem copilului de mâncare la școală

Publicat

acum O oră

Ce ar trebui să mănânce copiii la școală. Pachețelul pentru școală sau grădiniță este o parte importantă din alimentația zilnică a copiilor.

Școala începe curând, iar părinții încep să se gândească la ce ar putea să le pregătească celor mici, astfel încât aceștia să aibă energia și nutrienții necesari pentru orele petrecute în instituția de învățământ.

Pachețelul de mâncare pentru școală este, de fapt, o masă mică, dar esențială. Aceasta ar trebui să conțină toți nutrienții necesari și să fie suficient de atractivă pentru copii.

Ce este bine să mânănce un copil la școală? Principiile unui pachețel echilibrat

Legumele oferă fibre, vitamine, minerale și culoare. Ajută digestia și mențin senzația de sațietate.

Pachețelele cu mâncare ar trebui să conțină și morcovi, castravete, ardei gras, roșii cherry sau alte legume.

Fructele oferă energie, vitamine și antioxidanți.

Exemple pentru pachețel:

  • măr, pară sau banană (fructe întregi, rezistente);
  • struguri sau mandarine (în cutiuțe);
  • salată de fructe de sezon;
  • fructe de pădure (afine, zmeură, căpșuni).

Cerealele și alimentele din cereale oferă carbohidrați, energie de durată și fibre.

Exemple pentru pachețel:

  • pâine integrală pentru sandvișuri;
  • lipii sau tortilla integrale;
  • biscuiți din ovăz sau granola de casă;
  • mini-brioșe din făină integrală.

Lactatele și alternative la lactate aduc calciu, proteine și vitamine importante pentru oase și dinți.

Exemple pentru pachețel:

  • iaurt simplu sau grecesc, fără zahăr adăugat;
  • brânză proaspătă, cașcaval sau cuburi de telemea slabă;
  • kefir la sticluță mică;
  • alternative vegetale: iaurt de soia/ovăz, brânză din migdale (pentru copii cu intoleranță la lactoză).

Carne și alternative la carne pentru proteine de calitate, fier și energie.

Exemple pentru pachețel:

  • piept de pui sau curcan la grătar;
  • somon la cuptor, tăiat cubulețe pentru gustare;
  • ou fiert tare;
  • alternative vegetale: tofu, burger vegetal de casă.

Exemple de pachețele

Pachețel clasic echilibrat

  • cereale: pâine integrală pentru sandviș;
  • carne: piept de curcan la grătar;
  • lactate: cuburi de cașcaval;
  • legume: frunze de salată și roșii cherry;
  • fructe: măr verde felii;
  • extra: câteva nuci;
  • băutură: apă plată

Pachețel colorat și atractiv pentru cei mici

  • cereale: lipie integrală (wrap);
  • carne: pui la grătar, fâșii;
  • legume: ardei gras, castravete, morcovi baby;
  • fructe: struguri sau felii de pepene;
  • lactate: cremă de brânză pentru lipie
  • băutură: apă sau ceai.

Pachețel dulce-sărat

  • cereale: brioșă integrală sărată cu spanac;
  • lactate: iaurt simplu mic;
  • fructe: banană;
  • legume: bastonașe de morcov;
  • băutură: apă.

Pachețel proteic

  • cereale: crackers integrali;
  • carne: ou fiert tare;
  • lactate: cuburi de brânză sau telemea slabă;
  • fructe: kiwi sau mandarină;
  • legume: bastonașe de țelină sau ardei gras;
  • băutură: apă.

Pachețel rapid

  • cereale: biscuiți din ovăz fără zahăr;
  • carne/alternativă: hummus (proteine din năut);
  • lactate: iaurt mic;
  • fructe: afine sau zmeură;
  • legume: bastonașe de morcov;
  • băutură: apă.

Variantă pentru vegetarieni

  • cereale: pâine integrală;
  • proteine: ou fiert + hummus;
  • lactate: brânză de vaci;
  • legume: castravete, ardei gras, roșii cherry;
  • fructe: măr sau pară felii;
  • băutură: apă.

De asemenea, este important ca porțiile să fie adaptate vârstei. Să fie suficient pentru a potoli foamea, dar fără a încărca ghiozdanul cu prea multă mâncare pe care copilul o va aduce înapoi acasă.

Totodată, potrivit doctorului Damian Șerban, citat de Digi24, este important de menționat faptul că „părinții ar trebui să se ferească să pună în pachetul de școală al copiilor dulciuri, produse de patiserie sau produse sărate, procesate în exces.

Pe lângă faptul că nu sunt sănătoase pentru organism, introducerea lor în pachetul zilnic de școală le va întări copiilor convingerea că sunt bune pentru consum și vor dori tot mai mult să le consume”.

