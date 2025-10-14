Connect with us

Eveniment

Pământul dispune de un ”termostat natural” care i-ar permite să corecteze schimbările climatice. Studiu

Ziua Planetei Pământ

Publicat

acum 3 ore

Pământul dispune de un ”termostat”: Un nou studiu publicat în revista Science sugerează că Pământul dispune de un sistem mult mai eficient decât se credea, capabil să îngroape dioxidul de carbon sub fundul oceanelor și să restabilească echilibrul climatic în decurs de 100.000 de ani.

Acest mecanism ar putea asigura sosirea următoarei ere glaciare la timp, contrazicând predicțiile anterioare care indicau o întârziere de zeci de mii de ani din cauza emisiilor masive de CO₂ generate de activitatea umană.

Pământul poate răspunde la cantitățile de dioxid de carbon (CO2) pe care civilizația le pompează în atmosferă prin ”supracorectarea” dezechilibrului, fapt care va asigura că următoarea epocă de gheață va sosi la timp, în loc să fie întârziată cu zeci de mii de ani, așa cum a fost prevăzut anterior, transmite sâmbătă Live Science care citează un studiu publicat pe 25 septembrie în revista Science.

Acest lucru se datorează unui ”termostat” care îngroapă cantități uriașe de dioxid de carbon sub fundul mării atât de eficient, încât ar putea elimina emisiile de carbon uman în 100.000 de ani, au descoperit cercetătorii, potrivit Agerpres.

Acest lucru este de mai multe ori mai rapid decât au presupus oamenii de știință că se va întâmpla prin acțiunea unui alt ”termostat”, considerat a fi mai ”leneș”, și care a fost descris anterior, care blochează carbonul pe perioade de timp de 500.000 până la 1 milion de ani.

Cu ambele termostate acționând în tandem, este posibil ca următoarea epocă de gheață să poată începe la timp, în loc să fie întârziată de efectele schimbărilor climatice, a declarat pentru Live Science, Andy Ridgwell, profesor de geologie la Universitatea din California, Riverside și coautor al acestui studiu.

Noul termostat nu îi protejează pe oamenii care trăiesc acum de efectele încălzirii globale, a declarat Dominik Hulse, matematician și geochimistla Universitatea Bremen din Germania, coautor al studiului.

El a precizat pentru Live Science că acest lucru ”nu înseamnă că vom fi în siguranță în raport cu încălzirea globală în următorii 100 sau chiar de 1.000 de ani”.

Oamenii de știință au bănuit de mult timp că Pământul își reglează climatul pe perioade geologice.

Începând cu anii 1980, cercetătorii au teoretizat despre un mecanism numit feedback de silicat (ciclul inorganic al carbonului în natură), care apare atunci când ploaia surprinde CO2 din aer și îl pulverizează pe roci de silicat – roci cu minerale făcute din oxigen și siliciu care constituie aproximativ 90% din crusta planetei.

CO2 reacționează cu aceste roci, dizolvându-le și formând molecule care se scurg în pământ și, în cele din urmă, ajung în ocean.

Odată ajuns acolo, ceea ce a fost odată CO2 formează calcar și cretă, ceea ce înseamnă că este închis și păstrat pentru milioane de ani.

Feedback-ul de silicat este ca un termostat, deoarece cu cât este mai mult CO2 în atmosferă, cu atât pământul devine mai cald și cu atât se intensifică ciclul apei.

Pe măsură ce precipitațiile cresc, feedback-ul de silicat accelerează, ceea ce înseamnă că mai mult CO2 este transferat în ocean și CO2-ul atmosferic scade din nou la nivelul de bază.

Feedback-ul funcționează și invers. ”Dacă se face prea frig și nivelul de CO2 este prea scăzut, atunci termostatul consumă prea puțin CO2 în comparație cu procesul de eliberare constantă de CO2 din manta, prin erupții vulcanice și alt procese ale magmei”, a spus Ridgwell.

În acest scenariu, mai puțin CO2 ajunge în ocean și nivelurile atmosferice cresc încet la niveluri medii, a spus el.

Dar feedback-ul silicatului se mișcă lent. Poate dura până la 1 milion de ani după o perturbație la reechilibrarea nivelurilor de CO2.

Drept urmare, există evenimente climatice pe care nu le poate explica, inclusiv ciclurile glaciare și interglaciare ale Pământului, care se caracterizează prin fluctuații uriașe ale nivelurilor de CO2 și temperaturii care apar aproximativ la fiecare 100.000 de ani, a mai spus Ridgwell.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 9 minute

UPDATE FOTO: Accident grav pe autostrada A3 Turda-Cluj. Camion răsturnat pe carosabil, șoferul a fost rănit
politie noaptea
Evenimentacum 33 de minute

Au furat material lemnos dintr-o pădure din Câlnic. Trei bărbați din județul Sibiu, reținuți de polițiști
Administrațieacum 47 de minute

Compania Națională de Investiții a cheltuit zeci de mii de euro, ca să-și parfumeze sediul. Motivul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 47 de minute

Compania Națională de Investiții a cheltuit zeci de mii de euro, ca să-și parfumeze sediul. Motivul
Administrațieacum 20 de ore

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de Guvernare trebuie să definitiveze lista completă
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 15 ore

Care este salariul mediu net pe economie în România. Date INS: Inflația, de două ori mai mare decât creșterea
Economieacum 18 ore

Evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice. Rezultatele anchetei ANAF în cazul RICHRBT și al altor 16 firme au ajuns la Parchet
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 17 ore

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 19 ore

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 2 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Ziua Planetei Pământ
Evenimentacum 3 ore

Pământul dispune de un ”termostat natural” care i-ar permite să corecteze schimbările climatice. Studiu
Evenimentacum 6 ore

14 octombrie: Sfânta Parascheva, sărbătorită de credincioși. Ce nume sunt celebrate în această zi. Cui îi poți spune La mulți ani
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 15 ore

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Evenimentacum 5 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 ore

Una din șase infecții bacteriene, rezistentă la antibiotice. Raport al Organizației Mondiale a Sănătății
Evenimentacum 16 ore

FOTO: Premierul Ilie Bolojan a evaluat stadiul investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

FOTO: Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, calificat la etapa județeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Mai mult din Educatie