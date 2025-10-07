Eveniment
UPDATE: Pană masivă de curent în Alba Iulia. Lista străzilor care sunt afectate
O pană masivă de curent s-a produs marți în Alba Iulia. Mai multe străzi au rămas fără curent electric. Potrivit Distribuție Energie Electrică România (DEER), la ora publicării acestui articol, termenul de remediere nu era cunoscut.
În mai multe zone din oraș, s-au înregistrat întreruperi succesive timp de câteva minute, apoi a furnizarea de energie electrică s-a întrerupt complet.
În unele zone, situația a revenit rapid la normal, după câteva minute. Pe alte străzi însă, problemele au persistat.
DEER nu a precizat încă motivul pentru care s-a produs pana de curent.
Știre în actualizare:
Lista străzilor care nu aveau curent în Alba Iulia, potrivit DEER
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEXANDRU IOAN CUZA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: AMPOITA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: AMPOIULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ANTON PANN
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ARIESULUI
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.REPUBLICII
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.REVOLUTIEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: IOAN ALEXANDRU
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ION GAVRILA OGORANU
- Loc: ALBA IULIA, Strada: JULES VERNES
- Loc: ALBA IULIA, Strada: LIVEZII
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ORIZONTULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: PETRE ISPIRESCU
- Loc: ALBA IULIA, Strada: TUDOR VLADIMIRESCU
- Loc: ALBA IULIA, Strada: VASILE ALECSANDRI
UPDATE: Ce a cauzat pana de curent
Potrivit reprezentanților DEER Alba, avaria a fost cauzată de un constructor ce efectuează lucrări pe strada Emil Racoviță. A fost rupt un cablu subteran de medie tensiune. Echipajele au intervenit în teren și alimentarea cu energie electrică a fost reluată.
