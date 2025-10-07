UPDATE: Pană masivă de curent în Alba Iulia. Lista străzilor care sunt afectate

O pană masivă de curent s-a produs marți în Alba Iulia. Mai multe străzi au rămas fără curent electric. Potrivit Distribuție Energie Electrică România (DEER), la ora publicării acestui articol, termenul de remediere nu era cunoscut.

În mai multe zone din oraș, s-au înregistrat întreruperi succesive timp de câteva minute, apoi a furnizarea de energie electrică s-a întrerupt complet.

În unele zone, situația a revenit rapid la normal, după câteva minute. Pe alte străzi însă, problemele au persistat.

DEER nu a precizat încă motivul pentru care s-a produs pana de curent.

Știre în actualizare:

Lista străzilor care nu aveau curent în Alba Iulia, potrivit DEER

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEXANDRU IOAN CUZA

Loc: ALBA IULIA, Strada: AMPOITA

Loc: ALBA IULIA, Strada: AMPOIULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: ANTON PANN

Loc: ALBA IULIA, Strada: ARIESULUI

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.REPUBLICII

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.REVOLUTIEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: IOAN ALEXANDRU

Loc: ALBA IULIA, Strada: ION GAVRILA OGORANU

Loc: ALBA IULIA, Strada: JULES VERNES

Loc: ALBA IULIA, Strada: LIVEZII

Loc: ALBA IULIA, Strada: ORIZONTULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: PETRE ISPIRESCU

Loc: ALBA IULIA, Strada: TUDOR VLADIMIRESCU

Loc: ALBA IULIA, Strada: VASILE ALECSANDRI

UPDATE: Ce a cauzat pana de curent

Potrivit reprezentanților DEER Alba, avaria a fost cauzată de un constructor ce efectuează lucrări pe strada Emil Racoviță. A fost rupt un cablu subteran de medie tensiune. Echipajele au intervenit în teren și alimentarea cu energie electrică a fost reluată.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News