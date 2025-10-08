Părinții pot solicita o zi liberă pentru îngrijirea sănătății copiilor. Cum se acordă

Părinții pot solicita o zi liberă pentru îngrijirea sănătății copiilor. Salariații pot solicita anual o zi liberă de la angajatori pentru a-și însoți copiii la consultații sau controale medicale. În cazul familiilor cu trei sau mai mulți copii, se pot solicita două zile libere pe an.

Potrivit legii, angajatorii sunt obligați să acorde ziua sau zilele libere pentru angajații care vor să verifice starea de sănătate a copiilor, însă nu sunt obligați să le plătească drepturile salariale aferente.

Acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului este prevăzută de Legea 91/2014.

Ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copilului se acordă în scopul de a asigura posibilitatea părinților sau reprezentanților legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia.

Titularii dreptului la liber sunt părinții, respectiv reprezentanții legali ai copilului, asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

Sunt considerați copii minori aflați în îngrijirea și întreținerea părinților sau a reprezentanților legali cei cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani.

Cum se acordă ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului

Ziua liberă se acordă la cererea unuia dintre părinți, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat.

Cererea părintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusă cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic și va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă și nici nu o va solicita.

În cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către angajator, se constată că ambii părinți au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia, vreodată, de prevederile legii.

Potrivit legii, pentru familiile sau persoanele cu doi copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătății copiilor, ca și în cazul unui singur copil.

Pentru familiile sau persoanele cu trei sau mai mulți copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.

În cazul în care niciunul dintre părinți, respectiv dintre reprezentanții legali ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic.

Obligații pentru angajatori

Angajatorii sunt obligați să acorde ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copilului, solicitată în condițiile legii.

În cazul mai multor cereri simultane din partea angajaților pentru acordarea liberului, care depășesc 5% din numărul total de angajați, angajatorul va programa, prin rotație, zilele lucrătoare libere, astfel încât să nu îi fie afectată activitatea.

Nerespectarea de către angajatori a prevederilor legi constituie contravenție și se sancționează de către Inspecția Muncii cu amendă cuprinsă între 500 și 1.500 lei.

Chiar dacă angajații au dreptul la liber pentru îngrijirea sănătății copilului, angajatorii nu sunt obligați să plătească drepturile salariale aferente.

